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「寄生上流」崔宇植帥穿Nike潮裝 網：「你真的要這麼可愛嗎？」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國男星崔宇植受邀演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自instagram
韓國男星崔宇植受邀演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自instagram

因為演出「寄生上流」電影，以及綜藝節目「尹Stay」的而爆紅的韓國男星崔宇植，也備受台灣觀眾所喜愛，擁有極高人氣。因此，運動匹牌Nike在推動全新「Play New」概念服飾時，便邀請了崔宇植來演繹，照片曝光後，網友也紛紛回應「真的太好看」、「可愛到犯規！」

有著「娃娃臉」長相的崔宇植今年31歲，除了因為演出當年橫掃各大電影獎的「寄生上流」，他在多個韓國真人實境秀節目中，以自然不做作的樣貌，受到觀眾的喜愛。所以，Nike所推動的最新Play New形象主題，就找了對年輕世代有著影響力的崔宇植來詮釋，系列廣告中他展露陽光笑容，加上各式逗趣動作，凸顯「新的可能性」精神。連美國R&B女歌手Wolftyla也被圈粉，在崔宇植的instagram貼文留言說「真的是大明星！繼續加油吧」，網友則是回應「你真的要這麼可愛嗎」、「可愛的過分」等，來彰顯其高人氣。

前女團2NE1的成員CL演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自Nike南韓官網
前女團2NE1的成員CL演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自Nike南韓官網

不只是崔宇植，Nike在Play New主題下，還找了前女團2NE1的成員CL來演繹，並藉由其動感歌手的身分，來分享這概念對她的啟發。形象照不走可愛風格，取而代之的是個性中兼有浪漫，CL以品牌Parka外套搭配緊身訓練短褲、或是鏤空Logo長褲和風衣造型，來呼應「相信你自己，無論這世界怎麼看待你」。而且CL在Nike的訪談中還透露今年將會推出全新專輯，尤其在2NE1成軍12年後的此刻，這對忠實粉絲來說才是最好消息。

韓國男星崔宇植受邀演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自instagram
韓國男星崔宇植受邀演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自instagram

前女團2NE1的成員CL演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自Nike南韓官網
前女團2NE1的成員CL演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自Nike南韓官網

前女團2NE1的成員CL演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自Nike南韓官網
前女團2NE1的成員CL演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自Nike南韓官網

韓國男星崔宇植受邀演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自instagram
韓國男星崔宇植受邀演繹Nike 「Play New」主題形象廣告。圖／摘自instagram

寄生上流

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