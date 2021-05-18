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宅在家吃米其林 一星Longtail餐廳推出外帶餐盒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
梅子醬香酥蝦餅飯380元。圖／Longtail提供。
梅子醬香酥蝦餅飯380元。圖／Longtail提供。

疫情日益升溫，米其林一星Longtail餐廳預定自5月19日（三）起，於午餐及晚餐推出外帶餐盒，可電話或線上預訂後，到店自取。Longtail外帶便當320元起，提供4款口味餐盒，包括叉燒飯、香脆炸雞腿飯、炙燒韓風虱目魚飯、梅子醬香酥蝦餅飯，即使宅在家也以可安心享用米其林星級美味餐點。

Longtail主廚林明健（Chef Kin）對於台灣火車上的台鐵便當印象深刻，於是融合米其林一星餐廳Longtail經典菜式中的南洋風味、自身香港成長背景及台灣便當特色，研發出深具Longtail DNA的4款便當：叉燒飯、香脆炸雞腿飯、炙燒韓風虱目魚飯、梅子醬香酥蝦餅飯。

4款便當搭配港式蛋白炒柴魚昆布飯、烏龍茶香溏心蛋，另特製腐乳過貓、破布子山蘇、金桔春筍、龍鬚菜、麻辣醋漬木耳、四季豆、辣渣雙豆、炙烤味噌茄子、胡麻風味香菇、薑汁炙燒黑芥藍、酒香紫蘇漬梅、自製醃菜、自製韓式泡菜等13種配菜，每日精選3款供應。

叉燒飯的豬五花以蜂蜜、蠔油等醃製12小時，淋上蜂蜜慢烤上色，軟嫩略帶嚼勁的肉質，鹹香下飯。米飯先以昆布高湯蒸煮，再拌炒蛋白，呈現道地港式風味，搭配茶香溏心蛋、三種配菜。

炙燒韓風虱目魚飯的台南虱目魚，以韓式風味呈現，無刺的魚肚與魚背肉炙燒後，淋上特製韓式辣醬，肉質鮮香細緻，滋味甜辣夠味。

梅子醬香酥蝦餅飯將新鮮蝦⾁與蝦漿加入椰奶、檸檬葉、⾹茅、⿂露製成蝦餅，油炸後外皮金黃酥脆，口感鮮美彈牙，沾佐特製梅子醬，酸香解膩。

香脆炸雞腿飯以特製麵衣輕裹去骨雞腿肉外皮，炸至金黃酥脆，薄脆麵衣酥香誘人，雞肉軟嫩多汁，沾佐滋味酸辣的非洲辣醬最對味。

叉燒飯320元。圖／Longtail提供。
叉燒飯320元。圖／Longtail提供。
茶香溫泉蛋與輪番搭配餐盒的12種小菜。圖／Longtail提供。
茶香溫泉蛋與輪番搭配餐盒的12種小菜。圖／Longtail提供。
炙燒韓風虱目魚飯380元。圖／Longtail提供。
炙燒韓風虱目魚飯380元。圖／Longtail提供。
香脆炸雞腿飯380元。圖／Longtail提供。
香脆炸雞腿飯380元。圖／Longtail提供。

便當 米其林

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