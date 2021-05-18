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不只賣便當！星級飯店靠「剪刀經濟」 逆轉業績

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登Sukhothai的「綠咖哩雞肉」也可在家輕鬆吃。圖／台北喜來登提供
台北喜來登Sukhothai的「綠咖哩雞肉」也可在家輕鬆吃。圖／台北喜來登提供

疫情嚴峻，星級飯店再掀「外帶外送」大戰，從百元便當到頂級闔家餐皆備，此外，為拓展商機，近年各家早已發展出熱賣餐點的常溫或冷凍包，平常即可囤在家，輕鬆加熱、增點青菜，就是美好的一餐，疫情下，這類剪刀商機也愈見多元。

香格里拉台北遠東國際大飯店新推的常溫食品「香傳系列」，包含紅燒牛肉麵、XO醬及菌菇醬，售價399~580元，因為簡單方便又美味，在這波疫情下超熱賣。其中的「香傳紅燒牛肉麵」，原本就是飯店人氣冠軍，餐飲團隊經過數個月、近百次的研發試吃，將這道熱賣的麵點做成常溫禮盒，選用美國上等牛肋條，湯底以自製香料耗時熬製，搭配爽滑的寬版麵條，吸附滿滿湯汁、更具口感。

除了牛肉麵，香格里拉台北遠東兩家中餐廳─香宮和上海醉月樓，也分別推出香傳XO醬以及菌菇醬，代表粵式風味的XO醬，是主廚以干貝、紅蔥頭、金華火腿及蝦米等食材手工煉製而成，簡單拌麵、拌飯或是拌炒青菜、海鮮或肉類皆宜。香傳菌菇醬則以6種菌菇慢火熬製，同樣訴求健康好料理。

台北晶華酒店連年熱賣的外帶禮盒，例如冠軍牛肉麵、府城肉燥等，也在這波疫情中創造好業績。同時推出「五星美食快熱送」服務，價格220元至15,800元不等，自取可享85折優惠，消費滿2千可享外送免運(3公里內)。這批酒店專屬的「美食快熱送車隊」，強調是「自我管控遞送流程品質的美食外送服務」，也創新話題。

六福旅遊集團搶攻宅經濟多年，其中的六福美饌即時復熱料理，近日也精選必購TOP 10的防疫美食，目前以常溫保存的「南洋叻沙濃湯麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」最受歡迎，另有冷凍保存的熟食料理，以及冰釀紹興雞腿捲、六福村動物好朋友點心組等美味。即起加碼消費滿2千享免運。

全台疫情升溫，促使「剪刀經濟」快速成長，台北喜來登疫中求變，斥資百萬將黃金門面The Deli烘焙坊重新打造為新形態外賣店，推出餐廳冷凍商品如喜來登牛肉麵、家鄉雞滷醬等，另有熱食點心、烘焙糕點與名產伴手禮；店內也貼心設有「立吞區」，避開午間用餐時段擁擠人潮，可安心防疫便利用餐。

「台灣牛肉麵」可說是各飯店的最愛，eslite hotel誠品行旅也將菜單上的人氣經典料理「炙燒澳洲和牛牛頰湯麵」，轉化為外帶常溫禮盒，單入裝每盒350元。選用澳洲和牛最軟嫩又富含膠質的臉頰肉，以炙燒手法帶出香氣，再經大量蔬菜、牛骨與香料細滷慢熬，濃郁醇厚卻又風味爽口。

台北晶華酒店除了剪刀經濟發燒，各餐廳也有各種美食外送服務，圖為晶華軒的「帝皇蝦西施泡飯」。圖／台北晶華提供
台北晶華酒店除了剪刀經濟發燒，各餐廳也有各種美食外送服務，圖為晶華軒的「帝皇蝦西施泡飯」。圖／台北晶華提供
六福美饌推薦美食防疫包組合，精選必購TOP 10美食，其中以常溫保存的「本幫醃篤鮮高湯麵」最受歡迎。圖／六福旅遊集團提供
六福美饌推薦美食防疫包組合，精選必購TOP 10美食，其中以常溫保存的「本幫醃篤鮮高湯麵」最受歡迎。圖／六福旅遊集團提供
香格里拉台北遠東國際大飯店的「香傳紅燒牛肉麵」，399元。圖／香格里拉台北遠東提供
香格里拉台北遠東國際大飯店的「香傳紅燒牛肉麵」，399元。圖／香格里拉台北遠東提供
誠品行旅推出「炙燒和牛頰牛肉麵」。圖／誠品行旅提供
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疫情 香格里拉

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