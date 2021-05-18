關於設計？德國人說了算！朗格全系列設計DNA解碼

欣賞工業設計，日本、德國，都是設計大國。日本講細工、精準、細膩，而德國則以原則、邏輯、嚴謹為特色，例如強調「形隨機能」的包浩斯美學，正出自德國之手。德國的手表製造同樣傳承精密、嚴謹風格，例如德國高級製表品牌朗格（A.lange & sohne）的全部六系列就各藏設計密碼，令人玩味再三。

Lange 1系列中，以表盤直徑與小時圈、分鐘圈直徑以「黃金比例」構成，同時該系列的大日期顯示也採用黃金比例，難怪令人賞心悅目，

源自品牌的發源地和薩克森的創新精神的SAXONIA，「軸對稱」透過虛線兩側的各個元素、以鏡像方式排列，例如大日曆顯示就位在中軸線上，而12點位置則與小秒盤形成「軸對稱」，凸顯均衡的美感，又像是該系列的DATOGRAPH大日曆計時腕表，大日期窗、小秒針、30分鐘積分盤則構成了一個「等邊三角形」，內蘊數理之美。

ZEITWERK系列的幾何結構則相當特別，將「動力儲存顯示」和「小秒盤」的軸線與兩個數位視窗帶來了「菱形」的組合，不僅突破時間限性、指針的直觀想像，朗格的菱形也成為了一種結構的元素，同時也成為品牌獨一無二的視覺DNA。