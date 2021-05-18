首位華人威士忌首席調酒師 張郁嵐換檔再出發

一生中能夠參與一次威士忌酒廠的創建已屬難得，全世界首位華人威士忌首席調酒師張郁嵐，卻「比一次多了一次」。他2005年參與金車噶瑪蘭創立，2020年底加入日本軽井澤蒸餾酒製造株式会社，著手打造全新精品級酒廠。張郁嵐說：「讓全世界知道，一流的精品級日本威士忌，是台灣人做出來的，就是我的夢想。」

守、破、離 兩度參與酒廠創建

「對我來說，兩次參與威士忌酒廠的創建，就像是一個『守、破、離』的過程。」談到自己二度參與威士忌酒廠創建的心情，今年47歲的全世界首位華人威士忌首席調酒師張郁嵐，下了這樣的註解。

張郁嵐是宜蘭人，國中畢業就到英國當小留學生，由於父親從事食品加工業，大學時便主修食品科學，畢業後就留在父親身邊幫忙。「2005年我正好30歲，那時候父親身體健康出狀況，結束掉手邊的事業，我也開始找工作。」後來張郁嵐進入金車噶瑪蘭擔任酒製品研究員，遇到他在威士忌專業上的恩師——來自蘇格蘭的金車噶瑪蘭首席顧問Dr. Jim Swan。

傳承經驗 將花30年來完成

「跟在Jim Swan身邊的日子，是一個『守』的過程。老師說什麼，我們就照著做，等於是在練基本功。」張郁嵐說：「到離開噶瑪蘭，加入日本小諸（Komoro）蒸餾所的創建，是一個『破』的階段，把新的酒廠建立起來。接下來，將會是『離』的階段，我希望把自己跟Jim Swan學到的，以及在日本建廠的經驗結合起來，傳承給新的接棒人。」

短短三個字「守、破、離」，張郁嵐卻打算至少花30年的時間來完成。「小諸蒸餾所預計今年年中破土動工，2022年4月興建完成，大約7月會蒸餾出第一批新酒（New Make）。」張郁嵐表示：「我們未來的產品規劃，是以年份12年的酒款為入門款，接下來是16年、20年、25年、30年、35年、40年的酒款。」換句話說，等到年份為12年的酒款上市的時候，張郁嵐已經將近60歲了。

得獎無數 金車噶瑪蘭擴產

在噶瑪蘭工作的15年，張郁嵐幾乎都處於「超頻運轉」狀態。看看噶瑪蘭威士忌的得獎紀錄與年產量，就可以略知一二。金車噶瑪蘭自2005年建廠，2008年第一支酒款問世，至今已累積榮獲480面金牌，並於2017年國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC，The International Wine and Spirit Competition）中，獲得全球唯一的「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃 （The Distiller of The Year）」肯定，拿下業界最高榮譽。在蒸餾產量方面，金車噶瑪蘭也從2006年的一年250萬公升，在2016年擴廠，提升到2016年的900萬公升。

健康亮紅燈 抽離超頻運轉

不過令人唏噓的是，張郁嵐的事業在2017年噶瑪蘭酒廠拿下IWSC「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃」時到達巔峰，但是他的父親與威士忌恩師Jim Swan，卻也是在同一年，永遠地離開他了。「Jim Swan博士是在2017年2月因為心肌梗塞離開，我父親是在11月離世。」張郁嵐遺憾地表示：「他們都沒有看到我拿到這個獎。」

而張郁嵐的健康，也在2018年健檢時就出現紅字；到了2019年的一個早上，因為嚴重頭暈而就醫。「身體真的受不了，我也在2019年下半年，休養了6個月。」到2020年3月，張郁嵐決定正式離開金車噶瑪蘭，先讓自己從「超頻運轉」的狀態抽離出來。

一流精品 打響台灣人招牌

再加入軽井澤蒸餾酒製造株式会社，原本並不在張郁嵐的規劃之中，「離開噶瑪蘭以後，我原本希望從事威士忌顧問工作，沒有打算加入任何蒸餾廠。」張郁嵐說：「後來是軽井澤蒸餾酒製造株式会社的島岡高志社長認為，光是擔任顧問的效果不夠好，希望我直接加入。」

張郁嵐指出，未來的小諸蒸餾所走的是重質不重量的精品酒廠路線，「我們的產量一年大約15萬公升，大約是噶瑪蘭的六十分之一，山崎（Yamazaki）的十分之一。」張郁嵐笑著說：「讓全世界知道，一流的精品級日本威士忌，是台灣人做出來的，就是我的夢想。」

令首席調酒師難忘的威士忌：

開啟新視野：噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶原酒

對張郁嵐來說，噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶原酒是一款意義十分重大的威士忌。「噶瑪蘭早期所使用的雪莉桶，只有Oloroso一款。」張郁嵐表示：「2009年的時候，我跟Jim Swan第一次去參加IWSC的晚宴。結束的第二天，我們就飛到西班牙去找雪莉桶供應商Miguel。我們到好幾個不同的儲酒倉庫，去試不同的雪莉酒。」

「我當時進入威士忌產業才第四年，當時對雪莉桶的了解，僅限於Oloroso。」張郁嵐回憶：「我們從下午三點，一路試到晚上十一點。當時試到一款Fino雪莉酒，香氣真的超迷人，帶有提拉米蘇、杏仁的香氣，加上太妃糖的感覺。」

「所以當時我們就建議把所有的雪莉桶類型，都買回來台灣，也才有之後的雪莉桶系列。」張郁嵐指出：「Fino雪莉就像是一把鑰匙，帶我進入雪莉桶多采多姿的世界。」

業界最高標：雲頂12年原桶強度

「Jim Swan給我的影響很深。他曾經跟我說：『Ian，如果你想要做出好的新酒，我認為雲頂（Springbank）的新酒，是全蘇格蘭品質最棒的。』」張郁嵐說：「因為雲頂的新酒蒸餾出來的時候，果香非常豐富，加上甘醇、圓潤的酒體，並且完全沒有不好的味道。」

在威士忌的製作上，「只要新酒做得好，搭配好的橡木桶，品質只會更好。」到目前為止，只要是雲頂出品的威士忌，從來沒有讓張郁嵐失望過。「不論是酒體的飽滿度，或者是香氣的表現，讓你喝了、聞了，都會相當滿意。」

「我還記得當時Jim Swan竟然有辦法取得雲頂的新酒，給我們試飲。」張郁嵐指出：「我們當時都很驚訝，即便是還沒有進入橡木桶熟陳的新酒，就已經這麼棒了。我們當時在製作新酒的時候，也是以雲頂的新酒為標竿。」

天天喝不膩：經典噶瑪蘭

經典噶瑪蘭是張郁嵐喝不膩的日常飲用酒。「雖然它是最入門的酒款，也是有史以來第一款噶瑪蘭威士忌。但是它的配方很特別，以許多不同的橡木桶去做調配，裡面有波本、有雪莉、有重裝…。」張郁嵐表示：「我跟Jim Swan當時的設定，是希望這款酒可以讓消費者喝很多也不會膩，味道很清新、清香，有一點類似調和威士忌的概念。」

張郁嵐經常在晚上上床睡覺之前，喝上一小杯，「我通常不加冰塊，加一點水，把酒精濃度稀釋到大約20%左右，因為這時候，香氣最容易散發出來。」

「蘇格蘭有所謂的『Daily Dram』，就是每天都可以飲用的威士忌。」張郁嵐表示：「對我來說，在噶瑪蘭威士忌裡面，經典噶瑪蘭就是這樣的一個酒款。」

首位華人威士忌首席調酒師張郁嵐

◎2005年：進入金車噶瑪蘭酒廠擔任酒製品研究員

◎2008年～2020年3月：擔任金車噶瑪蘭威士忌首席釀酒師

◎2020年12月至今：擔任軽井澤蒸餾酒製造株式会社副社長暨首席調酒師

●場地協力／橡木桶承德店（02-2377-9199）