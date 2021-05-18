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力挽夏日商機 本地精釀啤酒「把酒廠帶回家」拼外帶

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
吉姆老爹台北大稻埕啤酒吧因防疫暫時取消所有內用客席區改為外帶模式，但提供不限品項外帶生啤9折優惠，同時瓶裝酒系列則每人、每次「買四送二」。圖 / 翻攝自 ig @ janddbrewing_taipei。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
吉姆老爹台北大稻埕啤酒吧因防疫暫時取消所有內用客席區改為外帶模式，但提供不限品項外帶生啤9折優惠，同時瓶裝酒系列則每人、每次「買四送二」。圖 / 翻攝自 ig @ janddbrewing_taipei。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

因應防疫措施，全台餐飲實體店面多受衝擊而調整營業型態。多間啤酒吧、啤酒品牌也在近日調整營業模式，雖暫停內用但持續透過instagram社群帳號與消費者互動，或推出免運或外帶優惠，維護品牌與消費者間的美味連結。

臺虎精釀公布旗下包含台北、台中等六間門市：啜飲室、Bodega、NSFW Taihu、Driftwood西門...暫停營業，但也強調如9.99％調啤系啤酒，仍在便利商店提供販售；金色三麥則在臉書宣布從即日起至5月28日（五），全台16間門市營業時間將採滾動式調整，僅部份門市關閉，但外帶餐點仍將服務持續供應。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

米凱樂啤酒吧從5月15日（六）已在官方instagram帳號宣布暫停營業，但持續以可愛插畫風更新帳號，並提醒愛好者：留在家中、沒事不外出等四點提醒，也表示「感謝所有辛苦的醫療人員們，加油！」

來自南投的蔡氏釀酒精釀啤酒在台中、台北西門町各有兩間啤酒吧，近日已宣布暫停營業，並針對即日起至6月8日間將配合政策規定暫停營業或復業；吉姆老爹台北大稻埕啤酒吧也於日前宣佈，台北店因防疫暫時取消所有內用客席區改為外帶模式，但提供不限品項外帶生啤9折優惠，同時瓶裝酒系列則每人、每次「買四送二」。

精釀品牌酉鬼啤酒雖無實體直營店面，但喊出「把酒廠帶回家」 口號，強調任選一打12瓶將提供免運費服務，更多詳情，則可登錄酉鬼啤酒官方instagram帳號uglyhalfbeer。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

酉鬼啤酒在ig喊出「把酒廠帶回家」可愛宣言，強調任選一打12瓶將提供免運費服務。圖 / 翻攝自 ig @ uglyhalfbeer。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酉鬼啤酒在ig喊出「把酒廠帶回家」可愛宣言，強調任選一打12瓶將提供免運費服務。圖 / 翻攝自 ig @ uglyhalfbeer。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
米凱樂啤酒吧雖暫停營業，但持續在instagram帳號與粉絲互動，溫馨喊話。圖 / 翻攝自 ig @ mikkellertaipei。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
米凱樂啤酒吧雖暫停營業，但持續在instagram帳號與粉絲互動，溫馨喊話。圖 / 翻攝自 ig @ mikkellertaipei。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀宣布旗下包含台北、台中等六間門市暫停營業，但也強調如9.99％調啤系啤酒，仍在便利商店提供販售。圖 / 翻攝自臺虎精釀臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀宣布旗下包含台北、台中等六間門市暫停營業，但也強調如9.99％調啤系啤酒，仍在便利商店提供販售。圖 / 翻攝自臺虎精釀臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 品牌 西門町

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