力挽夏日商機 本地精釀啤酒「把酒廠帶回家」拼外帶

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

因應防疫措施，全台餐飲實體店面多受衝擊而調整營業型態。多間啤酒吧、啤酒品牌也在近日調整營業模式，雖暫停內用但持續透過instagram社群帳號與消費者互動，或推出免運或外帶優惠，維護品牌與消費者間的美味連結。

臺虎精釀公布旗下包含台北、台中等六間門市：啜飲室、Bodega、NSFW Taihu、Driftwood西門...暫停營業，但也強調如9.99％調啤系啤酒，仍在便利商店提供販售；金色三麥則在臉書宣布從即日起至5月28日（五），全台16間門市營業時間將採滾動式調整，僅部份門市關閉，但外帶餐點仍將服務持續供應。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

米凱樂啤酒吧從5月15日（六）已在官方instagram帳號宣布暫停營業，但持續以可愛插畫風更新帳號，並提醒愛好者：留在家中、沒事不外出等四點提醒，也表示「感謝所有辛苦的醫療人員們，加油！」

來自南投的蔡氏釀酒精釀啤酒在台中、台北西門町各有兩間啤酒吧，近日已宣布暫停營業，並針對即日起至6月8日間將配合政策規定暫停營業或復業；吉姆老爹台北大稻埕啤酒吧也於日前宣佈，台北店因防疫暫時取消所有內用客席區改為外帶模式，但提供不限品項外帶生啤9折優惠，同時瓶裝酒系列則每人、每次「買四送二」。

精釀品牌酉鬼啤酒雖無實體直營店面，但喊出「把酒廠帶回家」 口號，強調任選一打12瓶將提供免運費服務，更多詳情，則可登錄酉鬼啤酒官方instagram帳號uglyhalfbeer。

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