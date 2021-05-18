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一個月內出包五次！ 好市多酪梨三千多公斤退運銷毀

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多酪梨驗出鎘超標。圖／食藥署提供
好市多酪梨驗出鎘超標。圖／食藥署提供

好市多的酪梨又出包！好市多連續兩周自美國進口的酪梨驗出鎘超標被退運，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單中，又有一批好市多進口的酪梨出現鎘超標的問題，全數三千多公斤，全遭退運或銷毀。

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共22項產品不合格，包括印尼進口的炸香蕉、波蘭出口的鮮蘋果、日本進口的吸管等，驗出甜味劑不合格、農藥超標和溶出試驗不符規定等問題。

其中，好市多進口的「MISSION」酪黎3164公斤，檢出鎘含量每公斤有0.07毫克；依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準，鎘含量為每公斤0.05毫克。

而好市多上周驗出「INDEX FRESH」和「MISSION」的酪梨兩個品牌驗出鎘超標，4月27日也驗出「MISSION」酪梨有相同問題，一個月內就已驗出五批酪梨不合格。

由於重金屬超標主要是和種植環境有關，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，好市多已在六個月內查出五次同產地同號列的產品出狀況，因此除了提高查驗到逐批查驗外，先前合格過的紀錄也必須歸零重新計算，也就是要往下調降查驗率的時間將會拉長。

陳慶裕說，因為不合格次數太多，避免常態性的輸入，在連續的過程中，只要有幾次合格紀錄，馬上就會往下調降查驗率。

另外，好市多也須在30天內向食藥署提出報告說明。陳慶裕說，法規上還是需讓廠商有充分陳述的時間，若提出報告後仍發現不合格紀錄，不排除暫停進口。

除好市多的酪梨，昇洋物流股份有限公自日本進口的「挑戰喝得快 極細吸管」，也已兩周檢出容器具溶出試驗不符規定，也全數遭退運銷毀。

好市多 超標 食藥署

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