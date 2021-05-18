Jean-Michel Basquiat熱！ 香港佳士得與藝廊合作大展

上週甫於紐約落幕的佳士得（Christie’s）首個21世紀藝術晚拍，以及蘇富比（Sotheby’s）的紐約當代藝術晚拍，當紅的美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）再創佳績。而看好巴斯奇亞聲勢扶搖直上，香港佳士得宣布將與藝廊HomeArt攜手，於5月21日起至24日止假香港會議展覽中心舉辦「RADIANCE」尚米榭巴斯奇亞鉅作大展，共精選11幅重要作品，是深入了解Basquiat的絕佳機會。

以嶄新型態匯聚不同類別藝術舉辦的首個佳士得21世紀藝術晚拍於紐約時間5月11日舉辦，成績不俗。拍賣共創下11項新紀錄、總成交額逾2億美元、拍品成交率逾95%。其中領銜之作正為Jean-Michel Basquiat於1983年的骷髏頭畫作「In This Case」，在美國與亞洲藏家長達6分鐘的激烈競標後以9310萬5000美元成交。5月12日的紐約蘇富比當代藝術晚拍上，Basquiat挑戰西方藝術主流之作「Versus Medici」亦拍出5,080萬美元佳績。加上稍早於3月香港佳士得的專場上，藝術家的「戰士」以3億2,360萬港元創下亞洲拍賣史上最高價的西方藝術品紀錄，可見Basquiat藏家需求高、聲勢可望於2021年創下新的高峰。