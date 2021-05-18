臺北文創贈書予文化部龐畢度偏鄉學校 鼓勵學子創意發展

龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫5月10日開往屏東恆春中正國小(拍攝結束後即戴上口罩)。圖／聯合數位文創提供

全球文化藝術事業遭遇史上最艱難的困境，因應嚴重特殊傳染性肺炎的影響，各行各業正面臨存亡之際，但孩子的教育不能等，特別是會影響人格特質發展的藝術教育，經濟合作暨發展組織曾在大型研究報告中指出，藝術教育有益於兒童發展，對於學習障礙的兒童更是一個良好的抒發管道。鑑於此，龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫的初衷與使命，即是要透過藝術體驗，孕蘊孩子在快樂的學習環境中，提升解決問題、溝通協調、獨立思考等能力。

龐畢度行動藝術車獲文化部支持以「以人為本，前進偏鄉，翻轉教育」為目標，開往全臺偏遠地區實施藝術教育，最終透過本藝術課程，落實永續發展的精神，讓世界在臺灣發光，讓未來的主人翁走向國際。

在5月10日(一)計畫前往屏東恆春的中正國小今年也適逢建校120歲，學校老師表示:『恆春雖屬觀光地區，但外部資源因地理偏遠較不易取得與前往，今很開心美術班能體驗龐畢度法式藝術教育，孩子比平常乖巧更專注於課程，相信此次對他們會是很棒的體驗』

臺北文創張雅齡副處長(右)贈書予中正國小陳俊文校長(左) (拍攝結束後即戴上口罩)。圖／聯合數位文創提供