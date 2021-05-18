Apple Watch彩虹編織表環太美了！蘋果以行動支持多元LGBTQ+運動

近日因為疫情延燒，全台都籠罩在一股抑鬱的心情中，更需要來點繽紛的色彩為生活注入一點新鮮活力。5月17日是「國際不再恐同日」，蘋果除了持續為致力帶來積極變化的多個LGBTQ+倡議組織提供長期財務支援，也再度於同志驕傲月推出了新一年度獨特的彩虹版表帶，包括首度登場的彩虹版編織單圈表環，即日起可透過蘋果官網和Apple Store App訂購，另外還有全新設計的彩虹版Nike運動型表環，也即將於nike.com推出。

彩虹版編織單圈表環巧妙地將原始彩虹色和來自各種驕傲旗幟的顏色交織在一起，呈現出LGBTQ+經歷的廣泛多元性和跨越多個世代的運動歷史。黑色和棕色象徵黑人和拉丁裔社群，以及那些患有HIV/AIDS、或因此病離世的人，而淡藍色、粉紅色和白色則代表跨性別和非二元性別族群。這個獨特的表帶，是以具延展性的再生紗繩與矽膠線交錯編織而成，無表扣或扣環的設計，帶來無比的舒適性，共提供12種編織單圈表環尺寸讓使用者可以找到最貼合手腕的款式。

同時也特別打造了與全新的表帶顏色相呼應的彩虹版表面，呈現出LGBTQ+運動團結為一的力量和相互支持。轉動數位表冠後，表面上的線條會隨著手腕抬起而無止盡滾轉。這也是蘋果首次在表帶包裝中納入全新「輕巧App」功能，為使用者帶來一種簡單且便利的方式，能立即取得與表帶相襯的全新表面。