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Apple Music無料升級 6月起支援杜比全景聲空間音訊、無損音質功能

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
從2021年6月開始，Apple Music將為訂閱者帶來使用杜比全景聲技術的空間音效，以及保真壓縮音訊功能。圖／蘋果提供
從2021年6月開始，Apple Music將為訂閱者帶來使用杜比全景聲技術的空間音效，以及保真壓縮音訊功能。圖／蘋果提供

每天離不開音樂的Apple Music訂閱用戶，從6月起，不需額外付費，就能享受支援使用杜比全景聲技術的空間音訊功能，以及使用保真壓縮的高解析音訊，享受有如置身演唱會或是錄音室錄製現場的絕佳音樂體驗！

Apple Music和Beats副總裁Oliver Schusser Oliver Schusser表示，「用杜比全景聲聽音樂就有如魔法一般。樂聲自四面八方將你環繞，聽起來美好得令人難以置信。」在6月新功能推出時，將有成千上萬首曲目支援播放支援杜比全景聲的空間音訊，風格橫跨嘻哈、鄉村、拉丁、流行及古典等多項樂種，更有超過7,500萬首歌能透過保真壓縮音訊聆聽，之後也會持續新增更多曲目。

杜比全景聲是一種沉浸式音訊體驗，能讓藝人混音創造出從四周甚至上方傳來的聲音。在預設情況下，Apple Music將自動在所有使用H1或W1晶片的AirPods和Beats耳機，以及最新版本的iPhone、iPad和Mac之內建喇叭中播放杜比全景聲曲目。Apple Music將持續地新增，並篩選、整合出一系列杜比全景聲的播放清單，幫助聽眾找到自己喜歡的音樂，能以杜比全景聲播放的專輯也將於詳細頁面中以徽章標示。

Apple Music也和杜比攜手打造讓音樂家、製作人與混音工程師能更容易使用杜比全景聲創作歌曲的環境，目標包含在主流市場中增加支援杜比技術的錄音室數量至兩倍，提供教育訓練課程、以及為獨立藝人提供資源等。

這次的升級，蘋果也運用了ALCA（Apple Lossless Audio Codec，蘋果保真壓縮音訊編碼）技術，保存原始音檔的每一個細節，讓訂閱者能聽到和藝人在錄音室裡錄製的原汁原味的聲音，又能達到便於儲存、傳輸的壓縮規格。

在最新版本Apple Music更新後，訂閱者可從設定->音樂->音訊品質開啟功能，還能設定不同網路連線方式（行動數據、Wi-Fi或下載項目）使用不同的音訊解析度。Apple Music的無損音訊分級範圍，從CD品質的44.1 kHz/16 bit，到48 kHz/24 bit的音訊解析度，都可以在任何蘋果裝置上原生播放，若搭配DAC數位類比音源轉換器，更可提供最高達192 kHz/24 bit的高解析度音訊。

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