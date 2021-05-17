宅在家不無聊！agnès b.台灣官網上線 包裝好有氣質

最近因為防疫需求，大家待在家的時間變多了，剛好正值換季時節，不能出門逛街那改成在線上購物也不錯！agnès b.近日正式推出了台灣官方網站，除了販售品牌全系列商品之外，還有網路商店限定的禮品包裝服務和開站活動期間限時滿優惠，絕對可以讓宅在家的人好好增添新行頭。

在全新上線的台灣網路商店www.agnesb.com.tw中，可以瀏覽、搜尋、購買直送全系列產品，包含男女裝、VOYAGE包款配件、BIJOUX首飾，還有深受年輕世代喜愛的SPORT b.。最新商品與全球同步上架，還有網路限定首賣品，包含灰、藍色尼龍手提包、黑白配色的帆布托特包、彩色字母的Logo T恤等等，更有只有在官網才買得到的恐龍T恤。而全站都提供風格清新簡約的束口帆布袋，作為線上獨有禮品包裝。