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宅在家不無聊！agnès b.台灣官網上線 包裝好有氣質

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
agnès b.近日正式推出了台灣官方網站。圖／agnès b.提供
agnès b.近日正式推出了台灣官方網站。圖／agnès b.提供

最近因為防疫需求，大家待在家的時間變多了，剛好正值換季時節，不能出門逛街那改成在線上購物也不錯！agnès b.近日正式推出了台灣官方網站，除了販售品牌全系列商品之外，還有網路商店限定的禮品包裝服務和開站活動期間限時滿優惠，絕對可以讓宅在家的人好好增添新行頭。

在全新上線的台灣網路商店www.agnesb.com.tw中，可以瀏覽、搜尋、購買直送全系列產品，包含男女裝、VOYAGE包款配件、BIJOUX首飾，還有深受年輕世代喜愛的SPORT b.。最新商品與全球同步上架，還有網路限定首賣品，包含灰、藍色尼龍手提包、黑白配色的帆布托特包、彩色字母的Logo T恤等等，更有只有在官網才買得到的恐龍T恤。而全站都提供風格清新簡約的束口帆布袋，作為線上獨有禮品包裝。

歡慶台灣網路商店開幕，即日起至5月31日，agnès b.也推出多種優惠，像是只要成功加入會員就可享有購物滿額免運費，而單筆消費滿5,000元，再享9折折扣。

官網獨賣恐龍T恤，2,580元。圖／agnès b.提供
官網獨賣恐龍T恤，2,580元。圖／agnès b.提供
全站提供風格清新簡約的束口帆布袋，作為線上獨有禮品包裝。圖／agnès b.提供
全站提供風格清新簡約的束口帆布袋，作為線上獨有禮品包裝。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的棉質針織背心，4,980元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的棉質針織背心，4,980元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的Logo T恤，4,280元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的Logo T恤，4,280元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的棉質針織背心，4,980元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的棉質針織背心，4,980元。圖／agnès b.提供
官網獨賣恐龍T恤，2,580元。圖／agnès b.提供
官網獨賣恐龍T恤，2,580元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的帆布托特包，5,980元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的帆布托特包，5,980元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的尼龍手提包，4,580元。圖／agnès b.提供
官網獨家首賣的尼龍手提包，4,580元。圖／agnès b.提供
agnès b.近日正式推出了台灣官方網站，推出線上獨有禮品包裝和官網獨賣商品。圖／agnès b.提供
agnès b.近日正式推出了台灣官方網站，推出線上獨有禮品包裝和官網獨賣商品。圖／agnès b.提供

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