配色像秘境湖泊一樣美！Marc Jacobs推出全新渲染系列
輕奢品牌Marc Jacobs旗下多款包包以實用、好搭和價格易入手而備受許多學生、小資族群喜愛。今年夏季，品牌為這些人氣包包換上渲染風格，用豐富的色彩帶來清爽活潑的年輕氣息。
渲染技法來自於1960年代盛行的嬉皮風格，Marc Jacobs選擇把藍綠、桃粉色調透過手繪渲染方式妝點多款標誌性的包包和小皮件。像是The Snapshot相機包，將渲染圖騰印製在防刮紋牛皮包深，搭配同是渲染圖紋的寬織紋背帶，俏麗可愛。容量大又方便的The Tote Bag托特包配上天空藍和彩霞粉時髦色系，柔美優雅，其中藍綠色款特別會讓人想起海邊、泳池，或是山林裡的秘境湖泊，充滿度假氛圍。
而鞋子部分也有渲染元素，靈感源自70年代慢跑鞋的The Jogger，鞋身兩側飾有象徵品牌的抽象M字，鞋底刻著「THE JOGGER MARC JACOBS」，鞋舌更趣味的寫著「The Marc Jacobs 球鞋不是為世界冠軍運動員所製造的，我們對運動一無所知」。每雙鞋都附有兩色鞋帶和一個繪有鞋子塗鴉的吊飾，除了當成鞋子的裝飾，也可拆下變鑰匙圈。延續包包的渲染技法，慢跑鞋也染上輕柔的色調，在復古中性風中保留些許甜美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言