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配色像秘境湖泊一樣美！Marc Jacobs推出全新渲染系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供

輕奢品牌Marc Jacobs旗下多款包包以實用、好搭和價格易入手而備受許多學生、小資族群喜愛。今年夏季，品牌為這些人氣包包換上渲染風格，用豐富的色彩帶來清爽活潑的年輕氣息。

渲染技法來自於1960年代盛行的嬉皮風格，Marc Jacobs選擇把藍綠、桃粉色調透過手繪渲染方式妝點多款標誌性的包包和小皮件。像是The Snapshot相機包，將渲染圖騰印製在防刮紋牛皮包深，搭配同是渲染圖紋的寬織紋背帶，俏麗可愛。容量大又方便的The Tote Bag托特包配上天空藍和彩霞粉時髦色系，柔美優雅，其中藍綠色款特別會讓人想起海邊、泳池，或是山林裡的秘境湖泊，充滿度假氛圍。

而鞋子部分也有渲染元素，靈感源自70年代慢跑鞋的The Jogger，鞋身兩側飾有象徵品牌的抽象M字，鞋底刻著「THE JOGGER MARC JACOBS」，鞋舌更趣味的寫著「The Marc Jacobs 球鞋不是為世界冠軍運動員所製造的，我們對運動一無所知」。每雙鞋都附有兩色鞋帶和一個繪有鞋子塗鴉的吊飾，除了當成鞋子的裝飾，也可拆下變鑰匙圈。延續包包的渲染技法，慢跑鞋也染上輕柔的色調，在復古中性風中保留些許甜美。

天空藍渲染The Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
天空藍渲染The Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
天空藍渲染The Tote Bag (小) ，10,990元。圖／Marc Jacobs提供
天空藍渲染The Tote Bag (小) ，10,990元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs推出渲染系列新品。圖／Marc Jacobs提供
渲染系列慢跑鞋，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
渲染系列慢跑鞋，13,900元。圖／Marc Jacobs提供

品牌 手繪

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