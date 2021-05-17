配色像秘境湖泊一樣美！Marc Jacobs推出全新渲染系列

輕奢品牌Marc Jacobs旗下多款包包以實用、好搭和價格易入手而備受許多學生、小資族群喜愛。今年夏季，品牌為這些人氣包包換上渲染風格，用豐富的色彩帶來清爽活潑的年輕氣息。

渲染技法來自於1960年代盛行的嬉皮風格，Marc Jacobs選擇把藍綠、桃粉色調透過手繪渲染方式妝點多款標誌性的包包和小皮件。像是The Snapshot相機包，將渲染圖騰印製在防刮紋牛皮包深，搭配同是渲染圖紋的寬織紋背帶，俏麗可愛。容量大又方便的The Tote Bag托特包配上天空藍和彩霞粉時髦色系，柔美優雅，其中藍綠色款特別會讓人想起海邊、泳池，或是山林裡的秘境湖泊，充滿度假氛圍。