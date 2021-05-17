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閨密珠寶就是要這時候戴起來！徐若瑄用維尼聯繫姐妹情

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
小熊維尼輕珠寶Honey系列10K鑽石手鍊，約6,120元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶Honey系列10K鑽石手鍊，約6,120元起。圖／亞立詩提供

新冠疫情讓大家不得不減少聚會。與心裡掛念的好友姐妹淘一起配戴「閨密珠寶」，看到身上的珠寶就想到彼此，像是把對方一直掛在心上。女星徐若萱日前就在自己的IG限時動態上po出自己和姐妹們配戴閨密珠寶的照片，這纖細可愛的手鍊，來自台灣珠寶品牌亞立詩（ALUXE）與迪士尼合作的小熊維尼輕珠寶系列，以輕奢的K金搭配彩色寶石與鑽石，讓故事裡經典的維尼、小豬與蜂蜜，為日常生活添入如故事裡的純真情感。

亞立詩自去年開始與迪士尼合作珠寶系列，今年稍早將故事中維尼與小豬世界裡那最簡單的快樂及彼此攜手相伴的堅定，轉化至戒身設計上，推出小熊維尼Infinity和Feel The Love婚戒系列。最新的維尼輕珠寶系列共包括6款耳環、5款項鍊與4款手鍊等不同的設計，分Piglet系列、The Pooh系列、Honey系列、The Bee系列與Best Friend系列。Piglet系列以10K玫瑰金材質搭配粉紅剛玉刻畫維尼的好友粉紅豬，The Pooh系列使用黃水晶描繪最經典的維尼，Honey系列項鍊用蜂蜜罐造型搭配黃水晶，The Bee系列則使用鏤空的蜜蜂與蜂巢為設計靈感，Best Friend系列則將故事裡小豬與維尼手牽手的意向延伸成愛心形狀，搭配紫水晶，紀念生命中最真摯的情誼。系列手鍊及項鍊皆配有故事中蜜蜂造型的釦頭，耳環皆為單只販售，增添混搭的豐富可能性。

小熊維尼輕珠寶The Bee系列The Bee系列10K鑽石項鍊，約10,620元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶The Bee系列The Bee系列10K鑽石項鍊，約10,620元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶Honey系列10K黃水晶寶石項鍊，6,480元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶Honey系列10K黃水晶寶石項鍊，6,480元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶The Pooh系列10K黃水晶石耳環，單只約10,620元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶The Pooh系列10K黃水晶石耳環，單只約10,620元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶Best Friend系列10K紫水晶耳環，單只約5,580元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶Best Friend系列10K紫水晶耳環，單只約5,580元起。圖／亞立詩提供
徐若瑄在IG限時動態po文秀出閨蜜珠寶照。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄在IG限時動態po文秀出閨蜜珠寶照。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
小熊維尼輕珠寶Piglet系列10K粉紅剛玉手鍊，約11,520元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶Piglet系列10K粉紅剛玉手鍊，約11,520元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶The Pooh系列10K黃水晶手鍊，約11,520元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶The Pooh系列10K黃水晶手鍊，約11,520元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶The Bee系列項鍊10K鑽石項鍊，約6,120元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶The Bee系列項鍊10K鑽石項鍊，約6,120元起。圖／亞立詩提供
徐若瑄在IG限時動態po文秀出閨蜜珠寶照。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄在IG限時動態po文秀出閨蜜珠寶照。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
小熊維尼輕珠寶The Bee系列10K鑽石手鍊，約6,120元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼輕珠寶The Bee系列10K鑽石手鍊，約6,120元起。圖／亞立詩提供

珠寶 小豬

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