OMAR威士忌再發光 2021舊金山世界烈酒競賽奪多面金牌

2021年美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌，總共榮獲2面雙金牌、2面金牌、2面銀牌，再次以卓越的品質，讓全世界看見台灣。

本次榮獲特雙金牌獎的兩支OMAR威士忌，風格皆相當強烈且鮮明，「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（梅子酒桶）」為南投酒廠結合榮獲多項國際威士忌大獎的波本桶麥芽威士忌原酒，與連年獲頒金牌獎的青梅酒，採用精湛的「過桶」手法，將梅酒的風味融入至麥芽威士忌中，讓香氣更加豐富，疉次而饒富變化，有飽滿的煙燻烏梅、線香、辛香料的香氣，結合著熱帶水果與清新水果軟糖的香甜、濃厚飽實的酒體，有著青梅酸甜的口感，透露著絲絲波本桶的香草、奶油糖的風味。

另一款榮獲雙金牌獎的「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌(新橡木桶) 」，有典型的香氣例如香草、辛香料、焦糖、奶油等，細緻的橡木單寧讓口感更為渾厚；南投酒廠以小型蒸餾器所產出的厚實甜美麥芽新酒，在台灣濕熱的氣候風土條件及美國白橡木所製成的新橡木桶中蛻變熟陳。

榮獲金牌的「OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2」初聞有茉莉花香、蘋果、柑橘、百香果、梨子、青梅等豐富香氣，中層夾帶著香草、太妃糖、焦糖布丁及奶油蛋糕的展現，接著以煙燻和草本調性收尾，入口除了水果香氣外還帶有堅果、桃子和杏仁芬芳，尾段甚至湧出些許芭樂甜香，讓熱帶水果的性格充分在酒液中奔放，除展現出「水果王國」的繽紛樣貌外，更承載著農民和這片土地滿滿的熱情。

美國舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）於西元2000年創立，為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一，競賽項目包含白色烈酒、棕色烈酒、威士忌、白蘭地、利口酒及其它等多項類別，共吸引超過2,200款酒品參與品評。

2021年美國舊金山世界烈酒競賽得獎品項：

◎雙金牌獎（DOUBLE GOLD）：

◎OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（梅子酒桶）（52%）

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶）#01150455（58.3%）

◎金牌獎（GOLD）：

OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2 （46%）

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌(柳丁酒桶） （54%）

◎銀牌獎（SILVER）:

OMAR單一泥煤麥芽威士忌(免稅限定) （46%）

OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌(新橡木桶）#01150051 （56.2%）

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