喜來登便當100元、爭鮮買10送1！5間餐飲祭外帶優惠

台灣新冠肺炎確診人數持續增加中，餐飲業者也紛紛推出一系列外帶外送方案，鼓勵民眾居家防疫。包括喜來登、樂軒均推出外帶便當，爭鮮則可享買10盤送1盤再送味噌湯或茶碗蒸；馬辣集團也推出一系列鍋物優惠方案，頂呱呱則有一斤雞快閃折扣。

台北喜來登飯店於每週一至週五，推出一系列外帶便當，共有炭烤雞腿排、滷雞腿、京都肉排、排骨便當等不同主餐，再搭配上健康時蔬，每份120元。5月21日前購買任一款便當，加贈鮮選蘆薈汁1瓶，另有「肉燥便當」可供挑選，搭配蘆薈汁組合，每套100元。

以和牛料理為主的「樂軒」，自即日起開放便當外送外帶，共有8款選擇，其中包含招牌和牛炒飯、澳洲9+和牛橫隔膜＆醬烤和牛牛五花、日本A5和牛壽喜燒等7種和牛便當，以及西班牙伊比利豬梅花＆碳烤雞腿便當可供選擇，每份售價280～980元不等，均採限量供應。

即日起至6月8日期間，爭鮮旗下的爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、爭鮮外帶壽司、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮，共同推出外帶餐點與零食飲品罐頭優惠。爭鮮迴轉壽司與SUSHiPLUS，凡外帶現作壽司，滿10盤再送1盤，並再加送味噌湯或茶碗蒸；爭鮮GOGO任選餐盒或丼飯，可享第2件9折；定食8購買2份180元以上定食，贈送50元單點料理1份，購買3樣單點料理額外加贈茶碗蒸、芒果布丁、鮮奶油布蕾3選1；MAGiC TOUCH点爭鮮單筆消費滿500元享8折。針對罐頭、飲料、零食，還有指定同品項買5送1、罐頭組合100元等不同優惠。

馬辣集團則是透過Uber Eats推出旗下各品牌的外送優惠。「小馬辣」滿400元送美國choice牛胸腹肉1份；「小問鼎」個人鍋物，滿500元送美國神仙牛1份；馬辣、新馬辣則是滿1,000元送美國CAB安格斯黑牛1份；「問鼎」消費滿1450元，加送美國prime神仙牛1份；「狗一下居酒食堂」，消費滿850元則送松露炸薯條1份，每單限贈1份。