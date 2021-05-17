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Arpha冷暖光喚膚美顏機 居家美容師一機搞定

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「Arpha冷暖光喚膚美顏機」居家美容師一機搞定。圖／聯合數位文創提供
「Arpha冷暖光喚膚美顏機」居家美容師一機搞定。圖／聯合數位文創提供

疫情依舊肆虐，口罩不離身的生活，除了口罩內部的熱氣，還有摩擦以及髒汙，這些狀況每天在臉上反覆作用，台灣品牌Arpha從個人護理出發，推出「冷暖光喚膚美顏機」首創深層清潔、溫感導入及藍光鎮定，三大功能一機搞定，呵護你的肌膚。

相較於市售多數洗臉儀器摩擦、搓揉臉部，「Arpha冷暖光喚膚美顏機」音波震動功能有三種模式可選擇，用於卸妝、深度清潔及去角質，徹底將髒污帶走，此外，還有紅光溫熱模式且溫感能將保養品導入肌膚，再搭配藍光鎮定功能，還可針對局部使用，抑制過多的油脂分泌。

「Arpha冷暖光喚膚美顏機」僅150公克，全機IPX7防水，淋浴中亦可使用。更多詳細資訊可上嘖嘖查詢：https://bit.ly/3w4ud4C

「Arpha冷暖光喚膚美顏機」居家美容師一機搞定。圖／聯合數位文創提供
「Arpha冷暖光喚膚美顏機」居家美容師一機搞定。圖／聯合數位文創提供

口罩 疫情

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