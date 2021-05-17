遠百、SOGO連鎖百貨加入 全台商場縮短營業時間總整理

疫情日益嚴峻，本土病例連三日破百例每天創新高，今日又新增333例本土病例，百貨商場昨日起陸續啟動縮短營業時間，今天包括大型連鎖百貨遠東百貨、遠東SOGO都宣布提早打烊，新光三越預計今天下午發佈營業時間調整，明日實施。這也是去年疫情爆發以來，全台絕多數商場「首度縮短營業時間」。

遠東百貨：全台11店及遠企購物中心自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。

遠東SOGO：全台遠東SOGO百貨5月18日至5月28日調整營業時間為11：30至20：30、超市9：00至20：30。

微風：5月18日至5月28日微風廣場本店、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站，營業時間為12：00至20：00；微風南山及微風信義高樓層餐廳視各店消費者需求營業時間調整。

誠品商場＋書店：全台書店和商場即日起至5月28日，提前晚間20：00打烊，部分百貨店別配合百貨營業時間。西門店、武昌店因地緣關係，5月17日、5月18日休館。

台北101購物中心：5月17日起至5月28日，營業時間調整為12：00-20：00（不分平假日），超市仍維持9：00開始營業。89樓觀景台即日起休館至5月28日。

台北統一時代百貨：5月18日至5月28日營業時間每天調整為11：30至20：30。

環球購物中心：全台七店自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為11：30至20：00，原早餐供餐時段暫停，將視疫情發展恢復。入館實聯制，暫停館內活動以及親子樂園、兒童遊戲場、影城、按摩服務店、健身中心等營業。

京站：5月28日前京站時尚廣場、新店小碧潭店與雙連爵士廣場，平日縮短營業時間12：00至20：30；周五周六12：00至21：00。

比漾廣場：5月17日起至5月28日營業時間調整為上午11：30點至20：30，商場內的影城、運動俱樂部、美容沙龍、書房、接駁車暫停服務。

禮客Outlet：內湖一、二館與公館店5月17日起暫停營業至5月21日。

桃園華泰名品城：今日起營業時間調整為12：00至21：00。

林口三井Outlet：今日起至6月8日營業時間調整為12：00至20：00，台中港店維持正常。

台茂購物中心：5月18日至5月31日營業時間調整為11：30至20：30。

大江購物中心：即日起到5月28日營業時間調整為11：00至20：30。

中友百貨：今天起至5月28日，營業時間調整為11：30至20：30。

日曜天地OUTLET：不分平假日營業時間調整為中午12時至晚上8時。