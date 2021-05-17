快訊

苗栗出現首例確診者！活動遍及新北、台中　匡列接觸者66人

新北市確診暴增 侯友宜：為升四級做準備

遠百、SOGO連鎖百貨加入 全台商場縮短營業時間總整理

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
疫情嚴峻，本土病例天天創新高，各大百貨商場紛紛縮短營業時間。本報資料照
疫情嚴峻，本土病例天天創新高，各大百貨商場紛紛縮短營業時間。本報資料照

疫情日益嚴峻，本土病例連三日破百例每天創新高，今日又新增333例本土病例，百貨商場昨日起陸續啟動縮短營業時間，今天包括大型連鎖百貨遠東百貨、遠東SOGO都宣布提早打烊，新光三越預計今天下午發佈營業時間調整，明日實施。這也是去年疫情爆發以來，全台絕多數商場「首度縮短營業時間」。

遠東百貨：全台11店及遠企購物中心自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。

遠東SOGO：全台遠東SOGO百貨5月18日至5月28日調整營業時間為11：30至20：30、超市9：00至20：30。

微風：5月18日至5月28日微風廣場本店、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站，營業時間為12：00至20：00；微風南山及微風信義高樓層餐廳視各店消費者需求營業時間調整。

誠品商場＋書店：全台書店和商場即日起至5月28日，提前晚間20：00打烊，部分百貨店別配合百貨營業時間。西門店、武昌店因地緣關係，5月17日、5月18日休館。

台北101購物中心：5月17日起至5月28日，營業時間調整為12：00-20：00（不分平假日），超市仍維持9：00開始營業。89樓觀景台即日起休館至5月28日。

台北統一時代百貨：5月18日至5月28日營業時間每天調整為11：30至20：30。

環球購物中心：全台七店自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為11：30至20：00，原早餐供餐時段暫停，將視疫情發展恢復。入館實聯制，暫停館內活動以及親子樂園、兒童遊戲場、影城、按摩服務店、健身中心等營業。

京站：5月28日前京站時尚廣場、新店小碧潭店與雙連爵士廣場，平日縮短營業時間12：00至20：30；周五周六12：00至21：00。

比漾廣場：5月17日起至5月28日營業時間調整為上午11：30點至20：30，商場內的影城、運動俱樂部、美容沙龍、書房、接駁車暫停服務。

禮客Outlet：內湖一、二館與公館店5月17日起暫停營業至5月21日。

桃園華泰名品城：今日起營業時間調整為12：00至21：00。

林口三井Outlet：今日起至6月8日營業時間調整為12：00至20：00，台中港店維持正常。

台茂購物中心：5月18日至5月31日營業時間調整為11：30至20：30。

大江購物中心：即日起到5月28日營業時間調整為11：00至20：30。

中友百貨：今天起至5月28日，營業時間調整為11：30至20：30。

日曜天地OUTLET：不分平假日營業時間調整為中午12時至晚上8時。

微風南山 環球購物中心 疫情

延伸閱讀

遠百宣布 全台11店及遠企購物中心今起縮短營業時間

台中百貨第一槍 日曜天地OUTLET宣布縮短營業3小時

全台商場首例！禮客Outlet宣布暫停營業、員工薪水照領

台中高鐵購物城案 雙雄競標

相關新聞

遠百宣布 全台11店及遠企購物中心今起縮短營業時間

遠百（2903）宣布縮短商場營業時間!遠百表示，今（17）日起至5月28日全台11店及遠企購物中心不分平假日，營業時間調...

桃園「Xpark」暫停營業至5月28日！ 今日15:00生效

新冠肺炎疫情持續擴大中，許多餐飲、遊憩場所連帶受到影響。位於桃園的Xpark宣佈，自5月17日下午15:00起，暫停開放...

心念與材質密切契合 作品彷如自傳的寫真

賴純純說「世界不是用來理解，是用來感受到」。 這話很合適把它置入她從2000年開始以「仙境」為主題所創作的作品身上。

醫療口罩1元限時搶 蝦皮購物「5.18月中狂購節」挺防疫

疫情升溫全台警戒，防疫不出門，靠網購最方便！蝦皮購物「5.18月中狂購節」明日開跑，豪氣釋出超人氣淨新醫療口罩1元限時限...

誠品生活全台門市 提早在晚間8點打烊

誠品生活（2926）表示，配合政府防疫升級，加強整體防疫規格，全台門市至5月28日將在晚間8時提前打烊，百貨店型則依百貨...

奉獻專業真情相待 「澄」心造就美學境地！

「品牌取名『澄境』，諧音『沉浸』，對於完成的家宅，我們希望讓客戶得以沉浸在幸福之中，感受到其中的溫馨，能得到再出發的動力。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。