快訊

《月薪嬌妻》CP成真！新垣結衣和星野源結婚了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

記憶吐司包超可愛！LeSportsac哆啦A夢聯名系列新上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
記憶吐司小物包，2,350元。圖／LeSportsac提供
記憶吐司小物包，2,350元。圖／LeSportsac提供

今年是日本知名動漫角色哆啦A夢（DORAEMON）五十週年，許多相關的聯名、紀念商品輪番上市。近日美國輕量配件包包品牌LeSportsac也推出Doraemon x LeSportsac聯名系列，以兩大主題印花搭配其他造型包款，相信一定又會讓許多哆啦A夢迷們愛不釋手！

這次Doraemon x LeSportsac聯名系列的兩大主題印花分別以會讓人聯想到角色特質的水藍色和漫畫元素為基底。「DORAEMON暑假日常」印花把哆啦A夢百變的姿態和表情印在水藍色包款上，搭配黃色拉鏈滾邊，鮮明可愛。「DORAEMON回憶錄」印花以50週年漫畫圖素為素材，把漫畫中哆啦A夢和大雄的日常呈現在包包上，讓人可以回味童年看漫畫的悠閒美好時光。

而熟悉哆啦A夢故事的人一定對其中幾個道具印象深刻，這次Doraemon x LeSportsac聯名系列也把任意門、記憶吐司運用在設計上，其中記憶吐司就是以吐司造型呈現，真的超可愛！另外也有多款化妝包可選擇。所有包款都搭配了黃色的鈴鐺造型拉鍊，每個細節都充滿角色特徵。全系列即日起陸續上市。

DORAEMON暑假日常腕帶錢包，2,850元。圖／LeSportsac提供
DORAEMON暑假日常腕帶錢包，2,850元。圖／LeSportsac提供
50週年方形化妝包，1,100元（正面）。圖／LeSportsac提供
50週年方形化妝包，1,100元（正面）。圖／LeSportsac提供
留言板加大型化妝包，1,950元（反面）。圖／LeSportsac提供
留言板加大型化妝包，1,950元（反面）。圖／LeSportsac提供
DORAEMON回憶錄拉鍊斜背包，2,950元。圖／LeSportsac提供
DORAEMON回憶錄拉鍊斜背包，2,950元。圖／LeSportsac提供
DORAEMON暑假日常奢華大型旅行袋，7,700元。圖／LeSportsac提供
DORAEMON暑假日常奢華大型旅行袋，7,700元。圖／LeSportsac提供
DORAEMON暑假日常小型功能後背包，5,350元。圖／LeSportsac提供
DORAEMON暑假日常小型功能後背包，5,350元。圖／LeSportsac提供
任意門鈴鐺托特包，3,250元（正面）。圖／LeSportsac提供
任意門鈴鐺托特包，3,250元（正面）。圖／LeSportsac提供
Doraemon x LeSportsac聯名系列。圖／LeSportsac提供
Doraemon x LeSportsac聯名系列。圖／LeSportsac提供
DORAEMON暑假日常拉鍊斜背包，2,950元。圖／LeSportsac提供
DORAEMON暑假日常拉鍊斜背包，2,950元。圖／LeSportsac提供
留言板加大型化妝包，1,950元（正面）。圖／LeSportsac提供
留言板加大型化妝包，1,950元（正面）。圖／LeSportsac提供
任意門鈴鐺托特包，3,250元（背面）。圖／LeSportsac提供
任意門鈴鐺托特包，3,250元（背面）。圖／LeSportsac提供
Doraemon x LeSportsac聯名系列。圖／LeSportsac提供
Doraemon x LeSportsac聯名系列。圖／LeSportsac提供
DORAEMON回憶錄經典斜背包，4,850元。圖／LeSportsac提供
DORAEMON回憶錄經典斜背包，4,850元。圖／LeSportsac提供

哆啦A夢

延伸閱讀

女孩專屬！UNIQLO再攜手Marimekko把7大主題印花穿上身

楊双子／台漫不死，只是折翼：從創作者觀點看CCC編輯部解散事件

把花卉印花藏鞋底 徐若瑄秀出春夏最浪漫的運動鞋

台中／排隊網紅店「一覺生吐司」推出新品 經典伯爵生吐司飄出珍珠奶香

相關新聞

桃園「Xpark」暫停營業至5月28日！ 今日15:00生效

新冠肺炎疫情持續擴大中，許多餐飲、遊憩場所連帶受到影響。位於桃園的Xpark宣佈，自5月17日下午15:00起，暫停開放...

擁抱真實自我是件很酷的事！超模Constance Jablonski暢談保持自信的秘訣

看著法國超模Constance Jablonski為此次封面拍攝變換各種姿勢，在鏡頭前如此自然的表現，很難想像「模特兒」並非是她的事業首選。「我的夢想其實是成為一名整形外科醫生。」Constance Jablonski說道。

每一個你都是不可取代的！林志玲與AKIRA給世界的一封信

曾有一個男孩，十幾歲的時候就是跳舞的能手，抱著夢想一個人到都市裡闖蕩，後來他成了家喻戶曉的EXILE一員。即便他有陽剛帥氣的外貌，在音樂圈有不可動搖的地位，他內心仍有柔和的一面，有一顆寬大的心，很願意提攜後輩。

匯集義大利服飾品牌的底蘊 將城市街景納入室內空間

作為獨特且高質感的服飾品牌，ANEST COLLECTIVE不追求快速變化的時尚輪廓，也不跟隨色彩設計的趨勢流行，而是低調的將品牌所堅持的審美觀念，透過服飾織品、藝術品、家具與建築元素融會而出，店鋪矗立於上海這片擁有豐厚歷史底蘊的城市中，即使比鄰商業中心，亦能安靜立於一隅，讓人靜心享受藝術與設計的交匯。

百宅——家的藝廊 品味藝術人生

空間的呈現，宛若個人品牌特質的彰顯流露，並於重點軟裝注入後，串連起風格一致性。本案由 時雨空間設計 許若倩 設計總監 使用 Eliz Furniture艾立思國際家飾 的家具，圍塑一處充盈歐風、藝廊及設計旅店氛圍的宅邸。

畫廊的角色 在社會跟藝術家之間搭起橋樑

於1977年在銀座一丁目創立的Nukaga Gallery，最早專門經營19世紀藝術，隨後一步步將畫廊經營項目擴展至印象派和20世紀現代藝術，並經手重要歐洲和日本藝術品至私人收藏和美術館中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。