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記憶吐司包超可愛！LeSportsac哆啦A夢聯名系列新上市
今年是日本知名動漫角色哆啦A夢（DORAEMON）五十週年，許多相關的聯名、紀念商品輪番上市。近日美國輕量配件包包品牌LeSportsac也推出Doraemon x LeSportsac聯名系列，以兩大主題印花搭配其他造型包款，相信一定又會讓許多哆啦A夢迷們愛不釋手！
這次Doraemon x LeSportsac聯名系列的兩大主題印花分別以會讓人聯想到角色特質的水藍色和漫畫元素為基底。「DORAEMON暑假日常」印花把哆啦A夢百變的姿態和表情印在水藍色包款上，搭配黃色拉鏈滾邊，鮮明可愛。「DORAEMON回憶錄」印花以50週年漫畫圖素為素材，把漫畫中哆啦A夢和大雄的日常呈現在包包上，讓人可以回味童年看漫畫的悠閒美好時光。
而熟悉哆啦A夢故事的人一定對其中幾個道具印象深刻，這次Doraemon x LeSportsac聯名系列也把任意門、記憶吐司運用在設計上，其中記憶吐司就是以吐司造型呈現，真的超可愛！另外也有多款化妝包可選擇。所有包款都搭配了黃色的鈴鐺造型拉鍊，每個細節都充滿角色特徵。全系列即日起陸續上市。
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