絕美新娘孟耿如婚紗影片釋出！千萬寶格麗項鍊襯白紗

原訂5月16日舉辦證婚儀式與家宴的藝人黃子佼與孟耿如，因新冠疫情取消儀式，兩人透過網路公開喜訊，並釋出日前家宴儀式婚紗照試裝拍攝的照片與影片。孟耿如以兩套不同風格的寶格麗珠寶，分別搭配白色的Nicole + Felica婚紗與深藍色的禮服，留下人生最美麗的紀念之一。

孟耿如以BVLGARI Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服，閃耀的金色鑽石項鍊定價超過千萬台幣，猶如蛇鱗般的六角形幾何線條組成，設計簡約大方，搭配同樣是金色系的六角形圖騰寬版手環，以及較為具象的蛇頭耳環，整體顯得隆重又優雅。另一套藍色魚尾晚禮服，孟耿如也走簡約路線，搭配同色系的BVLGARI Divas’Dream頂級藍寶石與鑽石耳環，匯聚直線和曲線的扇形圖案輕輕點出女性魅力，搭配Serpenti Viper系列鑽石手環，流露俐落個性風格。 BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與黃K金紅寶石鑽石耳環，約255萬元。圖／寶格麗提供 孟耿如配戴寶格麗Diva’s Dream頂級藍寶石與鑽石耳環和Serpenti Viper系列鑽石手環搭配婚宴晚禮服。圖／寶格麗提供 BVLGARI Divas' Dream系列頂級白K金藍寶石鑽石耳環，約240萬元 孟耿如配戴寶格麗Diva’s Dream頂級藍寶石與鑽石耳環和Serpenti Viper系列鑽石手環搭配婚宴晚禮服。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石雙圈手環，約149萬3,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti系列頂級玫瑰金鑽石手環，約350萬元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti系列頂級玫瑰金鑽石項鍊，約1,050萬元。圖／寶格麗提供 孟耿如配戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服。圖／寶格麗提供 孟耿如配戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服。圖／寶格麗提供