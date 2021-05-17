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絕美新娘孟耿如婚紗影片釋出！千萬寶格麗項鍊襯白紗
原訂5月16日舉辦證婚儀式與家宴的藝人黃子佼與孟耿如，因新冠疫情取消儀式，兩人透過網路公開喜訊，並釋出日前家宴儀式婚紗照試裝拍攝的照片與影片。孟耿如以兩套不同風格的寶格麗珠寶，分別搭配白色的Nicole + Felica婚紗與深藍色的禮服，留下人生最美麗的紀念之一。
孟耿如以BVLGARI Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服，閃耀的金色鑽石項鍊定價超過千萬台幣，猶如蛇鱗般的六角形幾何線條組成，設計簡約大方，搭配同樣是金色系的六角形圖騰寬版手環，以及較為具象的蛇頭耳環，整體顯得隆重又優雅。另一套藍色魚尾晚禮服，孟耿如也走簡約路線，搭配同色系的BVLGARI Divas’Dream頂級藍寶石與鑽石耳環，匯聚直線和曲線的扇形圖案輕輕點出女性魅力，搭配Serpenti Viper系列鑽石手環，流露俐落個性風格。
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