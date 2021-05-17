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絕美新娘孟耿如婚紗影片釋出！千萬寶格麗項鍊襯白紗

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
孟耿如配戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服。圖／寶格麗提供
孟耿如配戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服。圖／寶格麗提供

原訂5月16日舉辦證婚儀式與家宴的藝人黃子佼與孟耿如，因新冠疫情取消儀式，兩人透過網路公開喜訊，並釋出日前家宴儀式婚紗照試裝拍攝的照片與影片。孟耿如以兩套不同風格的寶格麗珠寶，分別搭配白色的Nicole + Felica婚紗與深藍色的禮服，留下人生最美麗的紀念之一。

孟耿如以BVLGARI Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服，閃耀的金色鑽石項鍊定價超過千萬台幣，猶如蛇鱗般的六角形幾何線條組成，設計簡約大方，搭配同樣是金色系的六角形圖騰寬版手環，以及較為具象的蛇頭耳環，整體顯得隆重又優雅。另一套藍色魚尾晚禮服，孟耿如也走簡約路線，搭配同色系的BVLGARI Divas’Dream頂級藍寶石與鑽石耳環，匯聚直線和曲線的扇形圖案輕輕點出女性魅力，搭配Serpenti Viper系列鑽石手環，流露俐落個性風格。

BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與黃K金紅寶石鑽石耳環，約255萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與黃K金紅寶石鑽石耳環，約255萬元。圖／寶格麗提供
孟耿如配戴寶格麗Diva’s Dream頂級藍寶石與鑽石耳環和Serpenti Viper系列鑽石手環搭配婚宴晚禮服。圖／寶格麗提供
孟耿如配戴寶格麗Diva’s Dream頂級藍寶石與鑽石耳環和Serpenti Viper系列鑽石手環搭配婚宴晚禮服。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級白K金藍寶石鑽石耳環，約240萬元
BVLGARI Divas' Dream系列頂級白K金藍寶石鑽石耳環，約240萬元
孟耿如配戴寶格麗Diva’s Dream頂級藍寶石與鑽石耳環和Serpenti Viper系列鑽石手環搭配婚宴晚禮服。圖／寶格麗提供
孟耿如配戴寶格麗Diva’s Dream頂級藍寶石與鑽石耳環和Serpenti Viper系列鑽石手環搭配婚宴晚禮服。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石雙圈手環，約149萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石雙圈手環，約149萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級玫瑰金鑽石手環，約350萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級玫瑰金鑽石手環，約350萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級玫瑰金鑽石項鍊，約1,050萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級玫瑰金鑽石項鍊，約1,050萬元。圖／寶格麗提供
孟耿如配戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服。圖／寶格麗提供
孟耿如配戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服。圖／寶格麗提供
孟耿如配戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服。圖／寶格麗提供
孟耿如配戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配白紗禮服。圖／寶格麗提供

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