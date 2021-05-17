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醫療口罩1元限時搶 蝦皮購物「5.18月中狂購節」挺防疫
疫情升溫全台警戒，防疫不出門，靠網購最方便！蝦皮購物「5.18月中狂購節」明日開跑，豪氣釋出超人氣淨新醫療口罩1元限時限量開搶，更祭出商城8.5折與9.2折神券、以及人人都有299元免運券超強優惠，與全民一同防疫大作戰。
「5.18月中狂購節」祭出超殺強品優惠與1元夯品，只要手速夠快就有機會用18元帶回美容聖品SK-II青春露，以及1,818元換上iPhone 12 128GB紫色新機。隨著疫情再次升溫，人人必備的淨新醫用成人口罩 50入只要1元就能帶回家。同步推出「全民蝦猜王」猜價遊戲，5月18日當日豪氣加碼，於指定時段推出iPhone 12、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max全都1元起猜價，讓你用超低價帶回蘋果神機。
另外，5月18日當日CITY CAFE中杯美式、四季春青茶或經典紅茶驚爆價只要9元，中杯拿鐵或大杯美式也只要22元，共計13萬杯，全日15個時段任你搶，幫大家打起精神長期抗疫。還有超殺1元麥當勞蛋捲冰淇淋也重出江湖，狂撒破萬支，蝦蝦果園也祭出5月18日當日現領幸運種子即有機會享用8元的豬肉滿福堡加蛋。
雙北停課不停學，蝦皮購物也特別加碼書城好康，518當日購買書籍消費滿699元現折60元，文創商品滿799元現折75元。
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