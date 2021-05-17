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疫情升溫 Bar Mood Taipei、WILDWOOD聯手活動喊停
疫情持續升溫，為了配合防疫措施，餐飲業聯名活動陸續喊停。除了米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤餐廳主辦、原訂於6月4日舉辦的「南人WAY之夜」活動宣布延期之外，原訂於5月23、24日由亞洲50大酒吧Bar Mood Taipei主理人吳盈憲與甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）的4手聯彈活動，也確定暫時取消。
WILDWOOD原木燒烤餐廳透過官方臉書表示：「籌備多時眾所期待的6月4日『南人WAY之夜』，因國內疫情升溫，經審慎討論評估決定延期舉行，確切日期將於六月視整體疫情商討後公佈。」
樂沐法式餐廳前首席甜點平塚牧人與Bar Mood Taipei主理人吳盈憲的實驗性甜點與雞尾酒4手聯彈，也在審慎評估之後，將5月23、24日的活動緊急喊停。
吳盈憲表示：「因應疫情發展，做出這樣的決定。日後是否再擇期舉辦，將視疫情的狀況再做決定。」
Bar Mood Taipei目前停業至5月17日，5月18日起謝絕內用，只提供外帶及外送服務。
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