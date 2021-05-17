電子支付零接觸防疫 LINE Pay集結百大通路最高回饋8%

雙北防疫升級，全台各地也都疫情拉警報，除了減少出門機會，非得出門採購的時候，也建議使用各類電子支付降低接觸，幫助降低風險。因應國內疫情轉趨嚴峻，民眾生活採買需求大增，全台支付據點已超過28萬處的LINE Pay，針對日常採買、生活網購等推出回饋補貼，持續推廣無接觸行動支付，陪伴用戶一起渡過疫情非常時期。

如果非得出門採買新鮮食材，即日起至6月30日用戶於台北士東市場、中崙市場、台中第六市場、棉花田生機園地、聖德科斯、大港超市、金興發、安永鮮物、Green&Safe真食物專賣店，消費滿499元即享LINE POINTS 5%回饋，6月10日至14日再享端午加碼3%回饋，合計最高享8%回饋。6月1日至7月31日，每週五、六、日至JASONS單筆消費滿額688元享8%回饋。

要是完全不想出門，只要透過網購通路也能在網上一次買齊所有生活與防疫相關用品，LINE Pay串聯包括媽咪愛、杏一健康生活館、大樹健康購物網等共68家網購品牌，五月每週三於指定網購筆筆享LINE POINTS 6%回饋 。

另外，LINE Pay回饋也擴大至電信費繳納，即日起至6月20日，於LINE Pay「電信費」專區使用已綁定之信用卡或簽帳金融卡繳交台灣大哥大電信費，每月5號、10號、15號、20號單筆付款金額滿499元，享LINE POINTS 29點回饋，若單筆交易付款金額滿999元，再享LINE POINTS 30點回饋。「首次」繳交電信費再享LINE POINTS 10點回饋，等於滿額最高可享69點，免出門也不遲交。

平常習慣外食的族群，非常時期也提倡外帶防疫，即日起至6月30日，至連鎖手搖飲「50嵐」消費單筆交易滿30元，享LINE POINTS 5%點數回饋（北北基/中區/高屏區門市限定）。從6月1日起到7月30日，到指定連鎖咖啡店包含路易莎咖啡、Cama Café、85度C、多那之咖啡、卡啡那咖啡指定門市等，週一至週五筆筆消費享LINE POINTS 5點回饋。