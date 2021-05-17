快訊

新北市再爆：有市府員工確診

疫情拉警報 柯文哲透露確診數：今比昨更高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園「Xpark」暫停營業至5月28日！ 今日15:00生效

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
配合防疫，XPARK將暫停營業至5月28日。記者陳睿中／攝影
配合防疫，XPARK將暫停營業至5月28日。記者陳睿中／攝影

新冠肺炎疫情持續擴大中，許多餐飲、遊憩場所連帶受到影響。位於桃園的Xpark宣佈，自5月17日下午15:00起，暫停開放至5月28日，藉此保障遊客健康。

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，自2020年8月正式開幕，整座展館共區分為珊瑚潛行、暖海生機等13個室內外展區，展出共約300種的水陸生物，並且透過光影、音樂等方式，打造出沉浸式的體驗。開幕之後，就已成為桃園極具人氣的觀光景點。

但是受到新冠肺炎影響，Xpark宣佈，配合中央流行疫情指揮中心，防範新型冠狀病毒疫情擴散及保障遊客安全，以提供安全安心的遊憩體驗為目標之下，自5月17日下午15:00起至5月28日期間暫停開放，齊心築起防疫防線，共同守護市民與遊客健康。

新冠肺炎 疫情 珊瑚

延伸閱讀

在家最安全 商圈、風景區如空城

懷疑兄妹檔染疫 桃園南崁2國中小宣布停課至5月30日

桃園夾娃娃機店即起暫停營業 警察局拉封鎖線

桃園某國中爆疑學生染疫 明起至5月30日全校停課

相關新聞

桃園「Xpark」暫停營業至5月28日！ 今日15:00生效

新冠肺炎疫情持續擴大中，許多餐飲、遊憩場所連帶受到影響。位於桃園的Xpark宣佈，自5月17日下午15:00起，暫停開放...

沉穩大氣 混搭出美好溫馨空間

房屋經過40年歲月洗禮，最初的面容逐漸斑駁，狹長型的格局如何呈現寬廣空間更是一大挑戰，歐德設計師林巧倫大刀闊斧改變廚房、衛浴的配置與格局，利用深淺顏色對比塑造大氣明亮的寬敞感...

饗食天堂、旭集也喊卡！ 饗賓「北北桃29門市」暫停內用

新冠肺炎疫情持續增溫，餐飲業者也紛紛實施防疫措施。旗下擁有饗食天堂、饗饗等餐飲品牌的「饗賓餐旅集團」宣佈，自5月17日至...

udn買東西10週年慶！簽到100%中獎 1元得Apple Watch SE

聯合報系於2011年5月24日創立「udn買東西購物中心 udn shopping」。秉持正派經營、深耕臺灣電商領域，累積280萬會員數，換算台灣人口數，超過10分之一在udn買東西 網購經驗，購物流程與商品品質深受消費者讚譽。而每月近70%會員回購率、平均客單價3,500元，顯示會員忠誠度高，十分信任udn買東西 售前、售後服務。

夏季高溫與口罩生活並行！肌膚塗什麼都不對？這幾個關鍵你做到了嗎

台灣品牌Arpha從個人護理出發，希望將科技與時尚結合，並帶入生活中。「冷暖光喚膚美顏機」首創深層清潔、溫感導入及藍光鎮定，三大功能一機搞定，不需要因使用需求替換任何刷頭、配件。

光看照片也過癮！Gucci《Archetypes原典》展覽登場

今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100週年，位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。