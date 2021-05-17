桃園「Xpark」暫停營業至5月28日！ 今日15:00生效

新冠肺炎疫情持續擴大中，許多餐飲、遊憩場所連帶受到影響。位於桃園的Xpark宣佈，自5月17日下午15:00起，暫停開放至5月28日，藉此保障遊客健康。

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，自2020年8月正式開幕，整座展館共區分為珊瑚潛行、暖海生機等13個室內外展區，展出共約300種的水陸生物，並且透過光影、音樂等方式，打造出沉浸式的體驗。開幕之後，就已成為桃園極具人氣的觀光景點。

但是受到新冠肺炎影響，Xpark宣佈，配合中央流行疫情指揮中心，防範新型冠狀病毒疫情擴散及保障遊客安全，以提供安全安心的遊憩體驗為目標之下，自5月17日下午15:00起至5月28日期間暫停開放，齊心築起防疫防線，共同守護市民與遊客健康。