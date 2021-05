光看照片也過癮！Gucci《Archetypes原典》展覽登場

今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100週年,位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來慶祝這個重要的時刻。

這次新登場的展覽名為《Gucci Garden Archetypes原典》,由品牌創意總監Alessandro Michele擔任策展人,Archivio Personale設計工作室執行,主要聚焦在他上任以來的幾個形象廣告中多元的靈感來源,包含音樂、藝術和旅行、流行文化。「我認為,這前六年的冒險十分精彩,我們邀請並陪伴人們穿越異想、敘事、驚喜、輝煌。因此,我創造了一個投射形象廣告中情緒的遊樂場,而它們正是通往我意象世界的捷徑。」Alessandro Michele表示。

透過尖端技術、精製手工和創新的室內設計打造出的多種沉浸式空間,完美重現了那些令人印象深刻的廣告場景與氛圍。參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入,首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。步入其中,主題空間和過道組成網路結構,將15支Gucci形象廣告的繽紛世界帶入現實。像是進入2016年早春系列廣告風格的莊嚴宅邸、春夏系列的廁所、體驗2019年早春廣告呈現的方舟建造,或搭乘上2015年秋冬廣告中呈現的洛杉磯地鐵,跟著頭髮被風吹亂了的模特兒一起回憶Alessandro Michele加入Gucci的第一個系列作品。

其他像是2017年早秋系列的舞池、Gucci Bloom的鮮花天堂,2018年春夏跨領域藝術家Ignasi Monreal花費將近900個小時創作的巨大手繪壁畫,以及使用超過150,000個閃耀亮片鋪滿牆壁重塑2016年秋冬廣告、2017年秋冬的外太空之旅、龐克歌手Dani Miller微笑鏡頭呈現的美妝廣告等等,光是看照片就讓人流連忘返。