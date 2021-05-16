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光看照片也過癮！Gucci《Archetypes原典》展覽登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Network展間。圖／Gucci提供
Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Network展間。圖／Gucci提供

今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100週年，位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來慶祝這個重要的時刻。

這次新登場的展覽名為《Gucci Garden Archetypes原典》，由品牌創意總監Alessandro Michele擔任策展人，Archivio Personale設計工作室執行，主要聚焦在他上任以來的幾個形象廣告中多元的靈感來源，包含音樂、藝術和旅行、流行文化。「我認為，這前六年的冒險十分精彩，我們邀請並陪伴人們穿越異想、敘事、驚喜、輝煌。因此，我創造了一個投射形象廣告中情緒的遊樂場，而它們正是通往我意象世界的捷徑。」Alessandro Michele表示。

透過尖端技術、精製手工和創新的室內設計打造出的多種沉浸式空間，完美重現了那些令人印象深刻的廣告場景與氛圍。參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。步入其中，主題空間和過道組成網路結構，將15支Gucci形象廣告的繽紛世界帶入現實。像是進入2016年早春系列廣告風格的莊嚴宅邸、春夏系列的廁所、體驗2019年早春廣告呈現的方舟建造，或搭乘上2015年秋冬廣告中呈現的洛杉磯地鐵，跟著頭髮被風吹亂了的模特兒一起回憶Alessandro Michele加入Gucci的第一個系列作品。

其他像是2017年早秋系列的舞池、Gucci Bloom的鮮花天堂，2018年春夏跨領域藝術家Ignasi Monreal花費將近900個小時創作的巨大手繪壁畫，以及使用超過150,000個閃耀亮片鋪滿牆壁重塑2016年秋冬廣告、2017年秋冬的外太空之旅、龐克歌手Dani Miller微笑鏡頭呈現的美妝廣告等等，光是看照片就讓人流連忘返。

《Gucci Garden Archetypes原典》展覽可視為延續Alessandro Michele的想像之旅，是一個創意展，也是一個視覺和驚喜收藏展。除了可以在其中看到設計師的創作特色和品牌近年的形象塑造之外，也有多位文化界人士的原創文字可在其中找到。包括藝術評論家Achille Bonito Oliva、哲學家Emanuele Coccia、藝術家和研究員Anna Franceschini、策展人Antwaun Sargent以及永續發展文化顧問Shaway Yeh。

Pre-Fall 2018 Gucci Dans Les Rues主題。圖／Gucci提供
Pre-Fall 2018 Gucci Dans Les Rues主題。圖／Gucci提供
參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。圖／Gucci提供
參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。圖／Gucci提供
Fall Winter 2019 Gucci Prêt-à-Porter主題。圖／Gucci提供
Fall Winter 2019 Gucci Prêt-à-Porter主題。圖／Gucci提供
Pre-fall 2017 Soul Scene展間。圖／Gucci提供
Pre-fall 2017 Soul Scene展間。圖／Gucci提供
參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。圖／Gucci提供
參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。圖／Gucci提供
Cruise 2019 Gucci Gothic。圖／Gucci提供
Cruise 2019 Gucci Gothic。圖／Gucci提供
Cruise 2016。圖／Gucci提供
Cruise 2016。圖／Gucci提供
Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展間。圖／Gucci提供
Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展間。圖／Gucci提供
Cruise 2020 Come AsYouAre RSVP展間。圖／Gucci提供
Cruise 2020 Come AsYouAre RSVP展間。圖／Gucci提供
Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展間。圖／Gucci提供
Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展間。圖／Gucci提供
Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Network展間。圖／Gucci提供
Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Network展間。圖／Gucci提供
今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100週年，位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來慶祝這個重要的時刻。圖／Gucci提供
今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100週年，位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來慶祝這個重要的時刻。圖／Gucci提供
Fall-Winter 2015 Urban Daydream展間。圖／Gucci提供
Fall-Winter 2015 Urban Daydream展間。圖／Gucci提供
Spring Summer2020 Of Course A Horse展間。圖／Gucci提供
Spring Summer2020 Of Course A Horse展間。圖／Gucci提供
Fall-Winter 2018 Gucci Collectors展間。圖／Gucci提供
Fall-Winter 2018 Gucci Collectors展間。圖／Gucci提供

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