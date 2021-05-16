快訊

會考國文／「未成功的物品展覽會」參考範文

竹縣新增3例本土 竹北男曾赴萬華、2童就讀幼兒園

防疫優先取消家宴 孟耿如試穿婚紗超美畫面曝光！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
孟耿如試穿婚紗照片曝光。圖／Nicole + Felicia提供
孟耿如試穿婚紗照片曝光。圖／Nicole + Felicia提供

本來預計在今日（5月16日）舉行證婚儀式及家宴的黃子佼孟耿如，因應防疫優先考量所以決定忍痛取消活動。不過今日孟耿如在上週試穿婚宴禮服的畫面曝光，兩套不同風格的服裝展現浪漫時尚感，也希望在這個艱困的時期能分享幸福氛圍給大家。

其實早在去年，黃子佼和孟耿如就先曝光了婚紗照，當時穿的是台灣頂級訂製品牌Nicole + Felicia的作品。也因為這個淵源，原本今日在證婚儀式及家宴上，孟耿如也打算以Nicole + Felicia的設計亮相，雖然最後活動遺憾取消，但透過品牌釋出的試穿照，粉絲們還是能一睹新娘的優雅美麗風采。

其中一套是出自今年秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。另一套秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。搭配寶格麗珠寶，就算只是試穿都超美。

黃子佼和孟耿如在去年就是因為疫情緣故把原訂四月舉行的婚禮延期至今年，誰知道又遇到疫情升溫狀況，不過兩人也看得很開，還預告今日在他們的粉專會有新的曝光，也讓人非常期待！

Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。圖／Nicole + Felicia提供
Nicole + Felicia秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。圖／Nicole + Felicia提供

疫情 品牌 黃子佼 孟耿如

延伸閱讀

主持李佳薇記者會 黃子佼聽到有確診者這麼說

影／黃子佼婚宴取消很愧疚 讚孟耿如「100分老婆」

疫情升溫黃子佼宣告取消家宴　揭露放棄偷開秘密派對

金曲32／林俊傑「入圍第一反應」超妙！7度爭歌王PK青峰、瘦子

相關新聞

防疫優先取消家宴 孟耿如試穿婚紗超美畫面曝光！

本來預計在今日（5月16日）舉行證婚儀式及家宴的黃子佼和孟耿如，因應防疫優先考量所以決定忍痛取消活動。不過今日孟耿如在上...

王品20品牌「滿599現折100」！折扣無上限　280間適用

隨著疫情升級，王品集團繼推出17個品牌外帶85折的優惠之後，即日起再集結全集團20個品牌、合計280間門市，推出「外帶5...

銳利線條更時尚 RV夏季新款Biki Viv系列優雅上市

法國時尚品牌Roger Vivier旗下的方釦鞋一直是經典單品，除了人氣款粗根包鞋之外，夏季受到許多明星、名媛喜愛的Ch...

今天是最後一天！美福乾式熟成牛排館停業至5月底

隨著國內累計確診人數不斷攀高，雙北地區正式進入第三級警戒，由乾式熟成牛排教父陳重光主廚領軍、開幕邁向第9年的Fresh ...

在家拼防疫 王品、Smith & Wollensky牛排外帶享優惠

中央流行疫情指揮中心宣布將雙北地區提升至第三級警戒，政府呼籲雙北民眾避免不必要的移動、活動或集會，在這樣的時刻，沒事待在...

外帶防疫！貳樓「全面5折」、大師兄銷魂麵「送小菜」

在疫情持續升溫的情況下，許多民眾減少外出用餐，改以外送、外帶服務。連鎖餐廳「貳樓」更呼籲大家「不要來！」，所以宣佈即日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。