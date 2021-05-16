防疫優先取消家宴 孟耿如試穿婚紗超美畫面曝光！

本來預計在今日（5月16日）舉行證婚儀式及家宴的黃子佼和孟耿如，因應防疫優先考量所以決定忍痛取消活動。不過今日孟耿如在上週試穿婚宴禮服的畫面曝光，兩套不同風格的服裝展現浪漫時尚感，也希望在這個艱困的時期能分享幸福氛圍給大家。

其實早在去年，黃子佼和孟耿如就先曝光了婚紗照，當時穿的是台灣頂級訂製品牌Nicole + Felicia的作品。也因為這個淵源，原本今日在證婚儀式及家宴上，孟耿如也打算以Nicole + Felicia的設計亮相，雖然最後活動遺憾取消，但透過品牌釋出的試穿照，粉絲們還是能一睹新娘的優雅美麗風采。

其中一套是出自今年秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。另一套秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。搭配寶格麗珠寶，就算只是試穿都超美。