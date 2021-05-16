防疫優先取消家宴 孟耿如試穿婚紗超美畫面曝光！
本來預計在今日（5月16日）舉行證婚儀式及家宴的黃子佼和孟耿如，因應防疫優先考量所以決定忍痛取消活動。不過今日孟耿如在上週試穿婚宴禮服的畫面曝光，兩套不同風格的服裝展現浪漫時尚感，也希望在這個艱困的時期能分享幸福氛圍給大家。
其實早在去年，黃子佼和孟耿如就先曝光了婚紗照，當時穿的是台灣頂級訂製品牌Nicole + Felicia的作品。也因為這個淵源，原本今日在證婚儀式及家宴上，孟耿如也打算以Nicole + Felicia的設計亮相，雖然最後活動遺憾取消，但透過品牌釋出的試穿照，粉絲們還是能一睹新娘的優雅美麗風采。
其中一套是出自今年秋冬系列的⽩⾊緞⾯長擺禮服，上⾝採⽤貼⾝俐落的剪裁⽅式，襯托肩線的柔美。光影使裙廓的每個⾓度折射出柔和的光芒，很有迪士尼公主的味道。另一套秋冬高級訂製系列的湛藍色魚尾晚禮服，以一字肩設計結合別緻的剪裁，優雅輕熟又顯白。搭配寶格麗珠寶，就算只是試穿都超美。
黃子佼和孟耿如在去年就是因為疫情緣故把原訂四月舉行的婚禮延期至今年，誰知道又遇到疫情升溫狀況，不過兩人也看得很開，還預告今日在他們的粉專會有新的曝光，也讓人非常期待！
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