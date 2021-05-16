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王品20品牌「滿599現折100」！折扣無上限 280間適用
隨著疫情升級，王品集團繼推出17個品牌外帶85折的優惠之後，即日起再集結全集團20個品牌、合計280間門市，推出「外帶599現折100」的優惠方案，折抵金額無上限。另外冷凍、常溫食品也會加大產量，藉此陪伴民眾度過防疫期。
自即日起至5月31日期間，凡至王品集團旗下餐飲品牌門店外帶自取餐點，結帳金額滿599元，即可現折100元，滿1,198元現折200元，依此類推，折抵金額無上限，包括原燒O-NiKU、陶板屋、享鴨、王品牛排等20個品牌均可適用（The Wang、和牛涮、肉次方除外），不可與其他優惠合併使用。
王品表示，自去年起推出外帶、外送服務，今年口味更升級。其中原燒O-NiKU提供有「厚切澳洲和牛&骰子牛餐盒」，藝奇則選用台灣冠軍馥米加入高湯炊煮，搭配東港櫻花蝦、嫩肩骰子牛、道地日式鮭魚鬆等食材，推出8款海陸丼飯。其他如陶板屋、品田牧場、町食等品牌，也都推出日式風味的外帶料理。另外也有中餐、西餐、烤鴨等不同主題餐飲可供選擇。
除此之外，因應冷凍、常溫食品需求提升，王品也加大產量，包含「石二鍋」烏龍麵、芋香貢丸、「青花驕」麻辣鍋底等，可在全聯、家樂福等通路購買。此外，「薈麵點」也推出冷凍水餃宅配，均可作為防疫常備美食。
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