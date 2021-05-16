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銳利線條更時尚 RV夏季新款Biki Viv系列優雅上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Roger Vivier Biki Viv PVC粉色透明穆勒鞋，31,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv PVC粉色透明穆勒鞋，31,600元。圖／迪生提供

法國時尚品牌Roger Vivier旗下的方釦鞋一直是經典單品，除了人氣款粗根包鞋之外，夏季受到許多明星、名媛喜愛的Chips涼鞋也是備受歡迎。今年，品牌創意總監Gherardo Felloni全新推出了Biki Viv系列，沿用Chips系列的概念加以升級，打造出更俐落時尚又具備90年代極簡復古風的鞋型。

Biki Viv系列對比原本Chips系列整體線條顯得更為銳利鮮明，無論是方釦或是鞋底都彰顯幾何稜角魅力。搭配雅致的T字繫帶，低調優雅，共有咖啡色、黑色、白色可選擇。

此外，不習慣穿T字繫帶的人也可以嘗試Biki Viv穆勒鞋款，配以大尺寸的金屬飾釦和透明PVC材質，方便穿脫又充滿夏日氣息。4.5公分的跟高，穩固好走又可以修飾身形，秋冬也將推出同款平底穆勒鞋

Roger Vivier Biki Viv穆勒鞋款，配以大尺寸的金屬飾釦和透明PVC材質，方便穿脫又充滿夏日氣息。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv穆勒鞋款，配以大尺寸的金屬飾釦和透明PVC材質，方便穿脫又充滿夏日氣息。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv系列對比原本Chips系列整體線條顯得更為銳利鮮明，無論是方釦或是鞋底都彰顯幾何稜角魅力。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv系列對比原本Chips系列整體線條顯得更為銳利鮮明，無論是方釦或是鞋底都彰顯幾何稜角魅力。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv系列對比原本Chips系列整體線條顯得更為銳利鮮明，無論是方釦或是鞋底都彰顯幾何稜角魅力。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv系列對比原本Chips系列整體線條顯得更為銳利鮮明，無論是方釦或是鞋底都彰顯幾何稜角魅力。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv穆勒鞋款，配以大尺寸的金屬飾釦和透明PVC材質，方便穿脫又充滿夏日氣息。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv穆勒鞋款，配以大尺寸的金屬飾釦和透明PVC材質，方便穿脫又充滿夏日氣息。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv PVC優格白透明穆勒鞋，31,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv PVC優格白透明穆勒鞋，31,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv優格白色方釦涼鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv優格白色方釦涼鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv咖啡色方釦涼鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv咖啡色方釦涼鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv黑色方釦涼鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv黑色方釦涼鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv系列對比原本Chips系列整體線條顯得更為銳利鮮明，無論是方釦或是鞋底都彰顯幾何稜角魅力。圖／迪生提供
Roger Vivier Biki Viv系列對比原本Chips系列整體線條顯得更為銳利鮮明，無論是方釦或是鞋底都彰顯幾何稜角魅力。圖／迪生提供

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