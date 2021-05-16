銳利線條更時尚 RV夏季新款Biki Viv系列優雅上市

法國時尚品牌Roger Vivier旗下的方釦鞋一直是經典單品，除了人氣款粗根包鞋之外，夏季受到許多明星、名媛喜愛的Chips涼鞋也是備受歡迎。今年，品牌創意總監Gherardo Felloni全新推出了Biki Viv系列，沿用Chips系列的概念加以升級，打造出更俐落時尚又具備90年代極簡復古風的鞋型。

Biki Viv系列對比原本Chips系列整體線條顯得更為銳利鮮明，無論是方釦或是鞋底都彰顯幾何稜角魅力。搭配雅致的T字繫帶，低調優雅，共有咖啡色、黑色、白色可選擇。