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今天是最後一天！美福乾式熟成牛排館停業至5月底

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美福乾式熟成牛排館宣告即日起停業至5月底。圖／摘自美福乾式熟成牛排館官方臉書。
美福乾式熟成牛排館宣告即日起停業至5月底。圖／摘自美福乾式熟成牛排館官方臉書。

隨著國內累計確診人數不斷攀高，雙北地區正式進入第三級警戒，由乾式熟成牛排教父陳重光主廚領軍、開幕邁向第9年的Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館，也正式宣告自5月17日起停業至5月31日。也就是說，今天（5月16日）將是美福乾式熟成牛排館在5月份的最後一個營業日。

位於台北市內湖區的美福乾式熟成牛排館透過官方臉書表示：「因應疫情升溫，配合防疫工作，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館， 自5月17日（一）起暫停營業至5月31日（一）。」

Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館同時表示，6月1日起暫不接受5人以上訂位，「任何最新變動消息，將公告於粉絲專頁，不便之處，懇請見諒。」

Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館是國內主打乾式熟成的專業牛排館，擁有全台唯一全透明乾式熟成室，在專業恆溫恆濕的環境下，讓乾式熟成肉品穩定作用，總計可容納1.5噸肉品。

乾式熟成丁骨牛排。圖／美福乾式熟成牛排館提供
乾式熟成丁骨牛排。圖／美福乾式熟成牛排館提供

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