今天是最後一天！美福乾式熟成牛排館停業至5月底

隨著國內累計確診人數不斷攀高，雙北地區正式進入第三級警戒，由乾式熟成牛排教父陳重光主廚領軍、開幕邁向第9年的Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館，也正式宣告自5月17日起停業至5月31日。也就是說，今天（5月16日）將是美福乾式熟成牛排館在5月份的最後一個營業日。

位於台北市內湖區的美福乾式熟成牛排館透過官方臉書表示：「因應疫情升溫，配合防疫工作，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館， 自5月17日（一）起暫停營業至5月31日（一）。」

Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館同時表示，6月1日起暫不接受5人以上訂位，「任何最新變動消息，將公告於粉絲專頁，不便之處，懇請見諒。」