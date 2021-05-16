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外帶防疫！貳樓「全面5折」、大師兄銷魂麵「送小菜」
在疫情持續升溫的情況下，許多民眾減少外出用餐，改以外送、外帶服務。連鎖餐廳「貳樓」更呼籲大家「不要來！」，所以宣佈即日起至恢復二級警戒前，全品項可享「外帶5折」的優惠。至於「大師兄銷魂麵舖」也宣佈，凡外帶銷魂麵產品，即可享免費加麵、送小菜等升級優惠。
隨著台灣疫情警戒上升三級，部份餐飲業者開始暫停內用服務，但仍有部份民眾擁有內用需求。貳樓表示，儘管希望民眾好好待在家，但會持續營業，並針對內用需求的消費者，店內會加強清潔消毒、貫徹實聯制等防疫措施。大師兄銷魂麵舖則表示，目前全店舖均開放外帶服務，若需內用者，則會採梅花座方式，藉此維持安全社交距離。至於包括麥味登、炸鷄大獅及REAL真・烘焙坊等品牌，日前也均宣佈落實實名制，並且強化店內環境清潔與消毒。
配合外帶需求的民眾，即日起至恢復二級警戒前，貳樓全品項餐點可享「外帶5折」。大師兄銷魂麵舖外帶銷魂麵產品，即可享免費加麵，並加贈任選60元內小菜。其他如「老乾杯」外帶便當推出全品項自取88折優惠；「吉豚屋」推出便當外帶85折、滿500送唐揚炸雞等方案；金子半之助、日本橋海鮮丼つじ半等品牌，也推出全品項外帶享85折優惠；嵜本生吐司的吐司、果醬、週邊商品等全品項，則可享外帶88折。
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