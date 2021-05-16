外帶防疫！貳樓「全面5折」、大師兄銷魂麵「送小菜」

在疫情持續升溫的情況下，許多民眾減少外出用餐，改以外送、外帶服務。連鎖餐廳「貳樓」更呼籲大家「不要來！」，所以宣佈即日起至恢復二級警戒前，全品項可享「外帶5折」的優惠。至於「大師兄銷魂麵舖」也宣佈，凡外帶銷魂麵產品，即可享免費加麵、送小菜等升級優惠。

隨著台灣疫情警戒上升三級，部份餐飲業者開始暫停內用服務，但仍有部份民眾擁有內用需求。貳樓表示，儘管希望民眾好好待在家，但會持續營業，並針對內用需求的消費者，店內會加強清潔消毒、貫徹實聯制等防疫措施。大師兄銷魂麵舖則表示，目前全店舖均開放外帶服務，若需內用者，則會採梅花座方式，藉此維持安全社交距離。至於包括麥味登、炸鷄大獅及REAL真・烘焙坊等品牌，日前也均宣佈落實實名制，並且強化店內環境清潔與消毒。