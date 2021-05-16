快訊

直播／本土暴增、還有132例感染源待釐清 陳時中記者會說明

台灣學生睡不飽！ 補習、學校兩頭燒 課業壓力「你累了嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外帶防疫！貳樓「全面5折」、大師兄銷魂麵「送小菜」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
貳樓推出外帶全面5折的優惠。圖／貳樓提供
貳樓推出外帶全面5折的優惠。圖／貳樓提供

疫情持續升溫的情況下，許多民眾減少外出用餐，改以外送、外帶服務。連鎖餐廳「貳樓」更呼籲大家「不要來！」，所以宣佈即日起至恢復二級警戒前，全品項可享「外帶5折」的優惠。至於「大師兄銷魂麵舖」也宣佈，凡外帶銷魂麵產品，即可享免費加麵、送小菜等升級優惠。

隨著台灣疫情警戒上升三級，部份餐飲業者開始暫停內用服務，但仍有部份民眾擁有內用需求。貳樓表示，儘管希望民眾好好待在家，但會持續營業，並針對內用需求的消費者，店內會加強清潔消毒、貫徹實聯制等防疫措施。大師兄銷魂麵舖則表示，目前全店舖均開放外帶服務，若需內用者，則會採梅花座方式，藉此維持安全社交距離。至於包括麥味登、炸鷄大獅及REAL真・烘焙坊等品牌，日前也均宣佈落實實名制，並且強化店內環境清潔與消毒。

配合外帶需求的民眾，即日起至恢復二級警戒前，貳樓全品項餐點可享「外帶5折」。大師兄銷魂麵舖外帶銷魂麵產品，即可享免費加麵，並加贈任選60元內小菜。其他如「老乾杯」外帶便當推出全品項自取88折優惠；「吉豚屋」推出便當外帶85折、滿500送唐揚炸雞等方案；金子半之助、日本橋海鮮丼つじ半等品牌，也推出全品項外帶享85折優惠；嵜本生吐司的吐司、果醬、週邊商品等全品項，則可享外帶88折。

大師兄銷魂麵外帶可享免費加麵、加送60元小菜。圖／大師兄銷魂麵舖提供
大師兄銷魂麵外帶可享免費加麵、加送60元小菜。圖／大師兄銷魂麵舖提供

疫情 便當

延伸閱讀

嘉義縣準備三級警戒 翁章梁視察補習班籲落實防疫

校園缺防疫物資 幼教總會：教育部今年還沒配發

因應疫情 司法院台北地方法院全面消毒

防疫！屏東海生館16日下午4點起到28日暫停開放

相關新聞

在家拼防疫 王品、Smith & Wollensky牛排外帶享優惠

中央流行疫情指揮中心宣布將雙北地區提升至第三級警戒，政府呼籲雙北民眾避免不必要的移動、活動或集會，在這樣的時刻，沒事待在...

外帶防疫！貳樓「全面5折」、大師兄銷魂麵「送小菜」

在疫情持續升溫的情況下，許多民眾減少外出用餐，改以外送、外帶服務。連鎖餐廳「貳樓」更呼籲大家「不要來！」，所以宣佈即日起...

巧心勾勒一室清閑 妙筆揮灑清雅漫光

走進輪廓微暈的室內，白色石材以一派雍容高雅相迎，與花俏繁複的美式風格有別，摘取其調性中簡約之處，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 運用淺色調鋪陳空間主要敘事，加以天花板邊緣的間接光源，描摹輕盈飄浮之感，使得踏入室內，便能感受經典質感，彷彿伴隨溫柔開朗的爵士樂流瀉而出。

探索美術館的多元面貌 開啟穿越時空的藝術之旅

成立於19世紀的皇家安特衛普美術館（Royal Museum of Fine Arts Antwerp, KMSKA）坐落於比利時安特衛普（Antwerp），是一座以16世紀古堡遺跡改造而成的展覽空間，具有新古典主義建築的特色。

超佛！貳樓餐廳挺防疫 恢復二級狀態前「外帶全品項5折優待」

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，昨天(15日)確診案例達180人，雙北也在昨天下午16時正式升級「第三級警戒」，規範包含外出全程戴口罩、禁止室內5人以上，室外10人以上聚會、僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其它營業及公共場域全部必須關閉等，餐飲業者支持防疫，也推出「餐點外帶5折優惠」，希望能勸大家盡量待在家裡「不要來」，一起守住台灣。

夏天就是要有洞洞包啊！范少勳、太妍俏皮示範鏤空包款

BALLY在夏季推出雷射雕刻皮革新作，運用精密的鐳射切割，打造精巧迷人的鏤空包款，范少勳帥氣詮釋更顯輕盈；而另一類洞洞包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。