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疫情拉警報 RAW放寬訂位取消標準、Impromptu即日停業

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Impromptu by Paul Lee即日起停業至5月24日。圖／摘自Impromptu by Paul Lee官方臉書。
Impromptu by Paul Lee即日起停業至5月24日。圖／摘自Impromptu by Paul Lee官方臉書。

因應中央流行疫情指揮中心宣布將雙北地區提升至第三級警戒，限制室內5人以上家庭聚會，對餐飲業造成直接衝擊，多家米其林星級餐廳做出對應，包括米其林一星餐廳大三元酒樓、Impromptu by Paul Lee宣布暫停營業，米其林二星餐廳RAW也放寬用餐日期14天內的取消訂位標準。

去年3月因疫情衝擊曾經停業2個月的大三元酒樓，今年仍採取高標準，率先宣布即日起暫停營業至5月28日為止。

位於晶華酒店內的米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee，也宣布即日起停業至5月24日。Impromptu by Paul Lee透過官方臉書表示：「之後將視疫情程度，再次公告是否會延後開業時間。餐廳訂位專線在這段期間，將不會有人接聽，再次跟所有於這個期間內訂位的客人說聲抱歉，造成大家的困擾，不好意思。」

米其林二星餐廳RAW則放寬訂位取消標準，原本RAW接受取消或更改訂位的最後期限，是用餐日期前14天，否則就無法進行退費；受到疫情升溫因素，RAW宣布放寬訂位取消標準。目前在用餐日期之前14天以上之訂位，消費者可以上官網自行取消；在用餐日期14天內的訂位，消費者可以透過電話與電郵，退回訂位時的信用卡預付款項。

RAW宣告放寬距用餐日期14天內的取消訂位標準。圖／摘自RAW官網。
RAW宣告放寬距用餐日期14天內的取消訂位標準。圖／摘自RAW官網。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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