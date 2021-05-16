超佛！貳樓餐廳挺防疫 恢復二級狀態前「外帶全品項5折優待」

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，昨天(15日)確診案例達180人，雙北也在昨天下午16時正式升級「第三級警戒」，規範包含外出全程戴口罩、禁止室內5人以上，室外10人以上聚會、僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其它營業及公共場域全部必須關閉等，餐飲業者支持防疫，也推出「餐點外帶5折優惠」，希望能勸大家盡量待在家裡「不要來」，一起守住台灣。

餐飲業者貳樓創辦人法蘭克15日晚間在臉書發文，他表示品牌即將邁入第14個年頭，這時間有很多美好回憶，都是由貳樓所有的同仁以及正在看著這封信的你們一起製作的，現在台灣疫情可能會進入一個更嚴峻的狀況，身為貳樓創辦人，希望大家「待在家裡就盡量待在家裡『不要來』」，他也提及，雖然這樣對公司影響非常大，「但是我希望台灣能守住！」。

因此為了提倡大家「不要來」，貳樓也推出自取優惠，鼓勵大家做這個選擇，全品項『外帶自取』5折直到防疫級數恢復到第二級，不收一成服務費，從今天(16日)開始，雖然本來是請大家打電話訂餐，但因為人潮踴躍，因此改為線上掃QRCODE訂餐，預計早上8點陸續開放預訂，依照分店營業時間。

最後貳樓也提醒民眾，開始取餐的時候，一定要遵守現場規劃的動線，也請不要提早到現場，避免大家不小心就群聚，因為外帶人數眾多，如果有任何狀況請大家先不要生氣，「請大家理解貳樓會奮力地做出每一份餐點，有任何失誤我們都會檢討改善，真的感謝大家。」、「艱難的時刻，我們一起努力！台灣是我們的家，我們一起守護。」

網友看到也大讚，「好佛心」、「五折有猛」、「佛心給推」、「5折好心動」、「五折很有誠意了，有機會來吃」、「佛心給個推！人家賺多少是人家的本事。」、「推爆！大家應該趁現在多推廣外帶」。

不過也有人認為，「5折不群聚才怪」、「我也覺得生意大概會更好...只能希望大家電話訂餐再算時間去快速拿完走人」、「貳樓份量都很大，外帶不知道會不會縮水」、「明天就一堆人在排了」。