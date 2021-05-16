台中國家歌劇院5月16日至6月8日全面閉館

台中國家歌劇院場館發佈閉館公告，因應疫情變化，配合文化部中部館所落實防疫，5月16日至6月8日全面閉館。

歌劇院表示，雖然閉館但未停止提供藝文觀影的機會，仍將持續透過NTT ONLINE（數位學苑）提供豐富藝文資源，其中「WOW挖藝術」推出新系列「什麼是舞台」，邀請香港劇場大師林奕華透過大師班MASTER CLASS型式帶領觀眾認識當代劇場，陪伴全民渡過防疫期，觀眾可透過：https://wenk.in/ntt11DtLC收看。

閉館期間場館主辦、外租節目演出、場館活動暫停，導覽活動、駐店暫停服務，僅停車場服務正常營運，場館行政業務正常運作。相關問題電洽（04）2251-1777，服務時間每天10點至18點。

歌劇院主合協辦節目異動（持續更新）：

●2021 NTT-TIFA 拚場藝術撞擊《靈蹤》5/16-5/23 取消。

●2021開場計畫 莊漢琳《寶貝母親》5/22 取消。

●2021開場計畫 林映辰╳張欣語╳丹恩．賀《創世紀首部曲：普羅米修斯的夢境》5/23 取消。

●2021 NTT-TIFA 國光劇團《狐仙》5/29-5/30 取消，退票辦法請詳見節目頁面。

●2021 NTT-TIFA 黃翊工作室 + 《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》6/4-6/6 延期，詳情請見節目頁面。

●13th新人新視野6/5-6/6 取消，退票辦法請詳見節目頁面

●2021 歌劇院沙龍《焦元溥瘋歌劇》6/7延期。