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夏天就是要有洞洞包啊！范少勳、太妍俏皮示範鏤空包款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
范少勳演繹Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩背包，69,000元。圖／取自IG
范少勳演繹Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩背包，69,000元。圖／取自IG

BALLY在夏季推出雷射雕刻皮革新作，運用精密的鐳射切割，打造精巧迷人的鏤空包款，范少勳帥氣詮釋更顯輕盈；而另一類洞洞包，則是來自各種絢爛色彩的PVC材質手袋，FENDI在今年夏季的超可愛Basket海灘包也推出兩種尺寸、多款色彩，成為少女時代太妍（金泰妍）造型配件。

BALLY鏤空皮革系列皆以棕色小牛皮打造，運用1851五金點綴則是包款的標誌細節，女裝包款更加上B-Chain的Logo裝飾，范少勳身上的Vestige男士斜背包飾有金屬裝飾，配有頂部拉鍊，可作為斜背包或手拿包；女士款Cabana系列選用古銅色皮革、飾以B-Chain細節，搭配可拆式棉質內袋，包款可任意變換為肩背或手提。而輕奢義大利品牌Gianni Chiarini也推出Gea鏤空手提包，採用可愛的花籃造型，以皮革編織而成，內側上緣處以鮮紅撞色飾邊，為簡約輪廓增加精緻感。

春夏季FENDI Basket包款則是讓人看了會心一笑，像是可愛的菜籃，拎著它去野餐、海邊玩耍都很搶眼，普普風的鮮豔色彩包括亮黃、粉紅、淺藍、橙色和白色等款式，採用回收再生PVC材質打造，輪廓來自八○年代風格的海灘包，呼應夏日時光的熱情；太妍身穿FENDI Vertigo藝術家系列服裝搭襯粉紅色Basket，性感迷人。

Gianni Chiarini Gea鏤空編織手提包，16,500元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Gea鏤空編織手提包，16,500元。圖／Gianni Chiarini提供
范少勳演繹Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩背包，69,000元。圖／取自IG
范少勳演繹Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩背包，69,000元。圖／取自IG
范少勳演繹Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩背包，69,000元。圖／取自IG
范少勳演繹Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩背包，69,000元。圖／取自IG
FENDI Small Basket造型包款，20,500元。圖／FENDI提供
FENDI Small Basket造型包款，20,500元。圖／FENDI提供
韓國女星太妍手拎FENDI Small Basket造型包款，20,500元。圖／取自IG
韓國女星太妍手拎FENDI Small Basket造型包款，20,500元。圖／取自IG
FENDI Basket造型包款，（中）28,500元、（小）20,500元。圖／FENDI提供
FENDI Basket造型包款，（中）28,500元、（小）20,500元。圖／FENDI提供
韓國女星太妍手拎FENDI Small Basket造型包款，20,500元。圖／取自IG
韓國女星太妍手拎FENDI Small Basket造型包款，20,500元。圖／取自IG
BALLY Cabana鐳射牛皮托特包，40,000元。圖／BALLY提供
BALLY Cabana鐳射牛皮托特包，40,000元。圖／BALLY提供
Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩背包，69,000元。圖／BALLY提供
Vestige系列鐳射牛皮1851裝飾斜肩背包，69,000元。圖／BALLY提供
FENDI和BALLY推出不同材質的鏤空洞洞包款。圖／品牌提供
FENDI和BALLY推出不同材質的鏤空洞洞包款。圖／品牌提供
FENDI Basket造型包款，（中）28,500元、（小）20,500元。圖／FENDI提供
FENDI Basket造型包款，（中）28,500元、（小）20,500元。圖／FENDI提供
韓國女星太妍手拎FENDI Small Basket造型包款，20,500元。圖／取自IG
韓國女星太妍手拎FENDI Small Basket造型包款，20,500元。圖／取自IG

FENDI 義大利

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