夏天就是要有洞洞包啊！范少勳、太妍俏皮示範鏤空包款
BALLY在夏季推出雷射雕刻皮革新作，運用精密的鐳射切割，打造精巧迷人的鏤空包款，范少勳帥氣詮釋更顯輕盈；而另一類洞洞包，則是來自各種絢爛色彩的PVC材質手袋，FENDI在今年夏季的超可愛Basket海灘包也推出兩種尺寸、多款色彩，成為少女時代太妍（金泰妍）造型配件。
BALLY鏤空皮革系列皆以棕色小牛皮打造，運用1851五金點綴則是包款的標誌細節，女裝包款更加上B-Chain的Logo裝飾，范少勳身上的Vestige男士斜背包飾有金屬裝飾，配有頂部拉鍊，可作為斜背包或手拿包；女士款Cabana系列選用古銅色皮革、飾以B-Chain細節，搭配可拆式棉質內袋，包款可任意變換為肩背或手提。而輕奢義大利品牌Gianni Chiarini也推出Gea鏤空手提包，採用可愛的花籃造型，以皮革編織而成，內側上緣處以鮮紅撞色飾邊，為簡約輪廓增加精緻感。
春夏季FENDI Basket包款則是讓人看了會心一笑，像是可愛的菜籃，拎著它去野餐、海邊玩耍都很搶眼，普普風的鮮豔色彩包括亮黃、粉紅、淺藍、橙色和白色等款式，採用回收再生PVC材質打造，輪廓來自八○年代風格的海灘包，呼應夏日時光的熱情；太妍身穿FENDI Vertigo藝術家系列服裝搭襯粉紅色Basket，性感迷人。
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