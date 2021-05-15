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棉花糖新色！Weekend Max Mara點心包和MK新款 帶來夏日輕盈好心情
輕柔可愛的色彩，最適合表達夏天的活力，Weekend Max Mara的經典點心（Pasticcino）包款，推出了輕盈的粉色系或花卉印花，如同恣意綻放的花朵般亮眼；MICHAEL KORS則是用棉花糖色彩擁抱一整個夏天的熱情，以Bradshaw和SOHO的輪廓換上新色。
Weekend Max Mara從大自然的斑斕汲取靈感，詮釋低調優雅的風格，品牌的標誌性手拿包、球型包款點心包系列，在今年春夏也換上全新配色，如同小糕點（Pasticcino之意）帶來眼睛一亮的好心情。結合甜美色彩與個性輪廓，以絢麗的條紋呼應夏日燦爛陽光，同時推出繁花織錦特別版；在材質部分，則有經典納帕皮革、酒椰纖維材質等款式，裝飾大理石紋球形樹脂包扣，別出心裁。
MICHAEL KORS也揮別沉穩的冬日配色，以棉花糖色迎接輕盈夏日，呼應ATHFLOW混搭風，意即運動休閒（Athleisure）和潮流（Flow）的結合，在休閒中不失優雅時髦，運用主打包款Bradshaw表現哈密瓜、玫瑰茶粉等純色、撞色包邊款式，受歡迎的Soho包款則推出鉚釘系列，也是結合甜美與個性的新款。
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