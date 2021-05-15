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棉花糖新色！Weekend Max Mara點心包和MK新款 帶來夏日輕盈好心情

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Weekend Max Mara春夏推出點心包的新色系。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara春夏推出點心包的新色系。圖／Weekend Max Mara提供

輕柔可愛的色彩，最適合表達夏天的活力，Weekend Max Mara的經典點心（Pasticcino）包款，推出了輕盈的粉色系或花卉印花，如同恣意綻放的花朵般亮眼；MICHAEL KORS則是用棉花糖色彩擁抱一整個夏天的熱情，以Bradshaw和SOHO的輪廓換上新色。

Weekend Max Mara從大自然的斑斕汲取靈感，詮釋低調優雅的風格，品牌的標誌性手拿包、球型包款點心包系列，在今年春夏也換上全新配色，如同小糕點（Pasticcino之意）帶來眼睛一亮的好心情。結合甜美色彩與個性輪廓，以絢麗的條紋呼應夏日燦爛陽光，同時推出繁花織錦特別版；在材質部分，則有經典納帕皮革、酒椰纖維材質等款式，裝飾大理石紋球形樹脂包扣，別出心裁。

MICHAEL KORS也揮別沉穩的冬日配色，以棉花糖色迎接輕盈夏日，呼應ATHFLOW混搭風，意即運動休閒（Athleisure）和潮流（Flow）的結合，在休閒中不失優雅時髦，運用主打包款Bradshaw表現哈密瓜、玫瑰茶粉等純色、撞色包邊款式，受歡迎的Soho包款則推出鉚釘系列，也是結合甜美與個性的新款。

MICHAEL KORS Bradshaw黃色編織肩背包， 20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Bradshaw黃色編織肩背包， 20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Weekend Max Mara點心包春夏的條紋新款。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara點心包春夏的條紋新款。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara點心包在春夏推出粉嫩的新色。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara點心包在春夏推出粉嫩的新色。圖／Weekend Max Mara提供
MICHAEL KORS印花連身洋裝9,700元、 Soho橘色鉚釘飾鍊帶包21,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS印花連身洋裝9,700元、 Soho橘色鉚釘飾鍊帶包21,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Soho玫瑰茶粉色鍊帶包，20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Soho玫瑰茶粉色鍊帶包，20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Weekend Max Mara點心包繁花織錦特別版。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara點心包繁花織錦特別版。圖／Weekend Max Mara提供
MICHAEL KORS Bradshaw哈密瓜澄色肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Bradshaw哈密瓜澄色肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Greenwich玫瑰茶粉色鍊帶方包，15,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Greenwich玫瑰茶粉色鍊帶方包，15,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Weekend Max Mara點心包春夏編織款。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara點心包春夏編織款。圖／Weekend Max Mara提供
貝拉哈蒂德演繹春夏新款Soho玫瑰茶粉色鍊帶包，20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德演繹春夏新款Soho玫瑰茶粉色鍊帶包，20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Bradshaw粉色老花肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Bradshaw粉色老花肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
Weekend Max Mara和MICHAEL KORS都在春夏推出粉嫩的新色。圖／品牌提供
Weekend Max Mara和MICHAEL KORS都在春夏推出粉嫩的新色。圖／品牌提供

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