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國賓、北投大地「餐廳停業」！泳池、大眾風呂限5人
隨著疫情警戒上升至3級，餐飲、飯店業者再度受到影響。台北國賓飯店宣佈，即日起館內的「明園西餐廳」暫停營業；另外北投大地的奇岩一號、月兒彎彎等餐廳，至5月28日前也會停止營業，包括大眾風呂、游泳池也限制5人以下使用。
國賓大飯店表示，為了確實避免傳染風險，即日起「明園西餐廳」暫停營業，待疫情趨緩後擇期重新營業。國賓粵菜廳及國賓川菜廳則持續服務，並實施合併制，縮小營業規模，並維持1.5公尺安全桌距。所有餐廳也實施實名制登記，並維持酒精消毒、全體員工配戴口罩、測量體溫等政策。各餐廳也分別推出頂級主廚精選套餐、小資族精緻套餐、國賓特色單點菜、美國Flannery乾式熟成21日頂級帶骨紐約克牛排套餐等外帶餐點。
北投大地館內的「北投奇岩一號」、「月兒彎彎」等餐廳，因應加強防疫政策，即日起至5月28日期間停止營業，僅提供外帶預約服務。另外「喜歡西餐廳」的營業時間也調整為週日至週五的07:00～21:00，取消宵夜與Happy Hour時段。自5月16日起，亦調整大眾風呂、湯屋等休閒設施時段，而且大眾風呂、泳池的使用上限為5人，SPA採預約制。
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