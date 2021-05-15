國賓、北投大地「餐廳停業」！泳池、大眾風呂限5人

隨著疫情警戒上升至3級，餐飲、飯店業者再度受到影響。台北國賓飯店宣佈，即日起館內的「明園西餐廳」暫停營業；另外北投大地的奇岩一號、月兒彎彎等餐廳，至5月28日前也會停止營業，包括大眾風呂、游泳池也限制5人以下使用。

國賓大飯店表示，為了確實避免傳染風險，即日起「明園西餐廳」暫停營業，待疫情趨緩後擇期重新營業。國賓粵菜廳及國賓川菜廳則持續服務，並實施合併制，縮小營業規模，並維持1.5公尺安全桌距。所有餐廳也實施實名制登記，並維持酒精消毒、全體員工配戴口罩、測量體溫等政策。各餐廳也分別推出頂級主廚精選套餐、小資族精緻套餐、國賓特色單點菜、美國Flannery乾式熟成21日頂級帶骨紐約克牛排套餐等外帶餐點。