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名人代言啤酒潮？跟著館長、瑞莎 清涼一夏！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
瑞莎近期為「0酒精啤酒」BeRule代言，BeRule強調具啤酒風味、低糖、10g蛋白含量為特色，未來將有麥蘆卡蜂蜜及沖繩海鹽荔枝兩種口味。圖 / 翻攝自瑞莎臉書粉絲專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
瑞莎近期為「0酒精啤酒」BeRule代言，BeRule強調具啤酒風味、低糖、10g蛋白含量為特色，未來將有麥蘆卡蜂蜜及沖繩海鹽荔枝兩種口味。圖 / 翻攝自瑞莎臉書粉絲專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

隨著疫情、溫度升溫，充滿氣泡感的啤酒也是夏日的清涼飲用之選。不讓知名啤酒品牌專美於前，近日包含啤酒頭、蜜蜂工蜂都推出多款特殊風味啤酒，甚至邀請到台灣名人代言、亮相，炒熱一波話題。

日前網路紅人「視網膜」曾以詼諧方式在個人instagram社群帳號貼出他為「啤酒頭（Taiwan Head Brewers Brewing Company）」代言香菜啤酒，並喊出「跨戒聯名」口號。啤酒頭創立於2015年，是台灣在地精釀品牌，並以24節氣啤酒聞名，這款深咖啡色瓶身加上搶眼的香菜視覺，高度挑戰傳統對認知的想像。這款啤酒原本是4月1日愚人節，啤酒頭與視網膜共同推出的幽默企劃，但品牌後續在instagram表示，將認真研議推出此一口味，後續值得期待。

健身網紅「館長」陳之漢近期則為蜜蜂工蜂的蜂蜜精釀啤酒代言，瓶身並有陳之漢肖像圖，強調在酵母、啤酒花、水之外再加入蜂蜜，以香甜口感搶市，近期已於7-11等便利商店上架販售；而烏克蘭裔臺灣籍的模特兒、演員瑞莎，近期則為強調「高蛋白」、「熱量減半」的「0酒精啤酒」BeRule代言。BeRule強調具有啤酒風味、低糖、10g蛋白含量為特色，未來將有麥蘆卡蜂蜜及沖繩海鹽荔枝兩種口味，日前在募資平台「嘖嘖」上架，已達目標1,946%。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣在地精釀品牌「啤酒頭」在愚人節時曾推出「香菜啤酒」，因大膽引發廣泛熱議，品牌並在instagram表示將認真研發此一口味，敬請期待。圖 / 翻攝自 ig @ taiwanheadbrewers。
台灣在地精釀品牌「啤酒頭」在愚人節時曾推出「香菜啤酒」，因大膽引發廣泛熱議，品牌並在instagram表示將認真研發此一口味，敬請期待。圖 / 翻攝自 ig @ taiwanheadbrewers。
健身網紅「館長」陳之漢近期則為蜜蜂工蜂的蜂蜜精釀啤酒代言，以香甜口感搶市，近期已於7-11等便利商店上架販售。圖 / 翻攝自「飆捍」臉書粉絲專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
健身網紅「館長」陳之漢近期則為蜜蜂工蜂的蜂蜜精釀啤酒代言，以香甜口感搶市，近期已於7-11等便利商店上架販售。圖 / 翻攝自「飆捍」臉書粉絲專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

蜂蜜 酒駕 品牌

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