在陽台享受「室外綠洲」！用家具打造美國沙漠度假感

最近疫情又升溫，在家裡的時間又變多了，該如何在家裡創造度假感呢？如果家裡有陽台、後院，可以趁機好好佈置，居家品牌Crate and Barrel推出夏季戶外新品，主題為「outside state of mind」，將室內空間延伸到室外，推出300項新品，可以把室外空間重新打造，以美國沙漠風格為主，充滿美式悠閒的氣息。

Crate and Barrel提出，受到疫情影響，把室外與室內空間結合，能讓居住空間煥然一星，新品打造出室外的耐用度，也加強舒適度與設計感，包括柚木、竹藤、繩索等材質的製品，更加了織品面料質感，如戶外天鵝絨、棉和亞麻布等材質增加柔緻觸感，讓室外有著現代美式風格，彷彿曬過日光浴班。

新品以美國西南沙漠為靈感，先來到新墨西哥州的幽靈牧場，以大地色系引發出自然喊元素，各種有機材料為重點，如耐候性超強的天然木材、大地感的食材等，另外受到新墨西哥州的白沙沙丘啟發，也有中性色如黑灰白為主，加上天然編織纖維和植栽，最後是聖卡塔琳娜島的海岸風景，帶來都市現代主義風格。