在陽台享受「室外綠洲」！用家具打造美國沙漠度假感

最近疫情又升溫,在家裡的時間又變多了,該如何在家裡創造度假感呢?如果家裡有陽台、後院,可以趁機好好佈置,居家品牌Crate and Barrel推出夏季戶外新品,主題為「outside state of mind」,將室內空間延伸到室外,推出300項新品,可以把室外空間重新打造,以美國沙漠風格為主,充滿美式悠閒的氣息。

Crate and Barrel提出,受到疫情影響,把室外與室內空間結合,能讓居住空間煥然一星,新品打造出室外的耐用度,也加強舒適度與設計感,包括柚木、竹藤、繩索等材質的製品,更加了織品面料質感,如戶外天鵝絨、棉和亞麻布等材質增加柔緻觸感,讓室外有著現代美式風格,彷彿曬過日光浴班。

新品以美國西南沙漠為靈感,先來到新墨西哥州的幽靈牧場,以大地色系引發出自然喊元素,各種有機材料為重點,如耐候性超強的天然木材、大地感的食材等,另外受到新墨西哥州的白沙沙丘啟發,也有中性色如黑灰白為主,加上天然編織纖維和植栽,最後是聖卡塔琳娜島的海岸風景,帶來都市現代主義風格。