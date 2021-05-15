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在陽台享受「室外綠洲」！用家具打造美國沙漠度假感

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Crate and Barrel的夏季戶外新品，可依照坪數擺放家具。圖／Crate and Barrel提供
Crate and Barrel的夏季戶外新品，可依照坪數擺放家具。圖／Crate and Barrel提供

最近疫情又升溫，在家裡的時間又變多了，該如何在家裡創造度假感呢？如果家裡有陽台、後院，可以趁機好好佈置，居家品牌Crate and Barrel推出夏季戶外新品，主題為「outside state of mind」，將室內空間延伸到室外，推出300項新品，可以把室外空間重新打造，以美國沙漠風格為主，充滿美式悠閒的氣息。

Crate and Barrel提出，受到疫情影響，把室外與室內空間結合，能讓居住空間煥然一星，新品打造出室外的耐用度，也加強舒適度與設計感，包括柚木、竹藤、繩索等材質的製品，更加了織品面料質感，如戶外天鵝絨、棉和亞麻布等材質增加柔緻觸感，讓室外有著現代美式風格，彷彿曬過日光浴班。

新品以美國西南沙漠為靈感，先來到新墨西哥州的幽靈牧場，以大地色系引發出自然喊元素，各種有機材料為重點，如耐候性超強的天然木材、大地感的食材等，另外受到新墨西哥州的白沙沙丘啟發，也有中性色如黑灰白為主，加上天然編織纖維和植栽，最後是聖卡塔琳娜島的海岸風景，帶來都市現代主義風格。

在室外陽台或後院，可以打造出沙發、單椅，搭配抱枕展現風格，以及實用的桌子、餐桌等，另外各種設計感的風燈、花器和香茅蠟燭，為戶外生活增添愜意，也能驅蚊。

室外家具，首重耐用性。圖／Crate and Barrel提供
室外家具，首重耐用性。圖／Crate and Barrel提供
在家，也能感受度假氛圍。圖／Crate and Barrel提供
在家，也能感受度假氛圍。圖／Crate and Barrel提供
Crate and Barrel夏季戶外新品，打造美式風格。圖／Crate and Barrel提供
Crate and Barrel夏季戶外新品，打造美式風格。圖／Crate and Barrel提供
Crate and Barrel的夏季戶外新品，小配件也好入手。圖／Crate and Barrel提供
Crate and Barrel的夏季戶外新品，小配件也好入手。圖／Crate and Barrel提供

疫情 墨西哥

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