從英女王伊莉莎白二世到女星韓藝璃 珠寶都選這品牌？

論當今歐洲王室，英女王伊莉莎白二世的影響力、號召力少有人能出其右。女王的妙語、風範，時尚品味，同樣也受到公眾高度關心，像是日前於倫敦出席國會活動時，英女王伊莉莎白二世便配戴上一件來自法國頂級珠寶世家寶詩龍（Boucheron）、鑲嵌有海水藍寶及美鑽的雙夾胸針，展現英女王的母儀天下。

據了解，這件胸針為女王雙親英國國王喬治六世、伊莉莎白王后在1944年贈送以為其18歲的生日禮物。胸針由橢圓形、矩形、圓形美鑽以及海水藍寶裝飾，散發鮮明的裝飾藝術（Art Deco）風格，並由肯特公爵（Duke of Kent）、也是女王的叔叔在1937年7月31日在倫敦購入，現為英國王室的皇家禮藏之選。

寶詩龍是由品牌創辦人Frédéric Boucheron在1858年創立，至今歷經四代傳人創新，並在1893年成為首個在巴黎芳登廣場（Place Vendôme）開設專賣店的高級珠寶品牌，現今並以Serpent、Animaux系列、Quatre等多個系列展現經典法式品味，並有品牌創意總監Claire Choisne擔當風格舵手。