疫情三級／百貨館內電影院、健身房、遊樂設施 宣布暫停開放時段

因本土病例激增，行政院上午召開記者會，由中央疫情指揮中心宣布雙北市即起至5月28日升級到第3級警戒，停止室內5人、室外10人以上聚會，其他縣市維持為2級警戒；針對疫情升級，百貨業也宣布了相關措施，確保消費者、員工安全為優先，縮減出入口數量、人流管制、入場需登錄實名或實聯且量測體溫，也密集進行館內消毒。

遠東百貨的遠百信義A13、板橋大遠百威秀影城今日（5/15）下午4點起至5月28日全面關閉，相關退票措施公布於「威秀影城官網公告」；此外，湯姆熊歡樂世界的部分，遠百板橋中山今日（5/15）下午4點起、遠百桃園12樓今日（5/15）晚間6點起，至6月8日皆暫停營業。

新光三越台北信義新天地A8、台北天母店兒童遊戲區、A9健身房、A8的4樓戶外兒童樂園為配合防疫政策，已於今日（5/15）12點起全面暫停營業。

環球購物中心Global Mall全台七店今日（5/15）下午4點起至5月28日，包括影城、親子樂園、兒童遊戲場、按摩服務店、健身中心等全部暫停營業；同時，即日起館內各項活動包括親子、DIY等活動全面暫停。

遠東SOGO百貨依法僅開放超市、餐飲等民生必須業種，部分樓層暫停營業。百貨及餐廳出入口皆採實名制，於超市、美食街用餐前則配合掃描QR code完成實聯制登記（未攜帶手機亦登錄紙本資料）。

台北101的89樓觀景台自即日起休館至5月28日止。