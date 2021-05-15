快訊

自費疫苗下周停止預約 陳時中：我第二劑撐新貨來再打

三總一名醫護染疫並非院內感染 竟是參加進香團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐廳防疫升級！頂呱呱、青葉取消內用 馬辣暫停營業

聯合報 / 記者陳睿中／台北即時報導
因應防疫，部份餐飲業者已經取消內用服務。記者陳睿中／攝影
因應防疫，部份餐飲業者已經取消內用服務。記者陳睿中／攝影

新冠肺炎疫情急速升溫，警戒升至第三級，許多餐飲業者除了實聯制、梅花座等方式外，也紛紛祭出不同的防疫作法。連鎖速食業者頂呱呱、NeNe炸雞、青葉餐廳即日起暫停內用服務；自助餐廳饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯則是取消自取，全面由服務人員送餐。另外雞湯大叔與馬辣位於西門町的部份門市，也先暫停營業防疫。

「頂呱呱」宣佈，北北基門市全面禁止內用，改採外帶外送；北北基以外門市，確實落實實名制，並全面量測額溫、酒精消毒，內用保持社交距離，採梅花座。來自韓國的「NeNe Chicken」則自即日起針對雙北分店，停止內用服務。至於老字號的「青葉餐廳」，即日起至5月28日停止內用，僅限外帶與外送平台。

饗賓餐旅表示，目前尚未有暫停營業的計劃，但即日起，「旭集信義店」執行由服務人員為客人將所需餐點送到餐桌上的「全位上服務」；饗食天堂和果然匯全台加派人力協助客人取餐，生魚片區等部分餐台沒有供應自行取餐。「金色三麥」旗下餐廳即日起，餐廳訂位數全面減半，同行顧客超過5人以上安排拆桌用餐，並限制用餐時間2小時以縮短來店停留時間。

網路上頗具人氣的鍋物店「雞湯大叔」也宣佈，即日起停業至5月28日以因應疫情。「馬辣集團」則宣佈，為了消費者與員工安全，西門町商圈部份門市自即日起也會因疫情暫停營業，實際實施門市名單將會儘速公佈。

但在此波升級波動當中，也有餐飲業者私下表示，目前政府的限制規範尚不清楚，因此難以判斷下一步規劃，盼能盡快有明確的規定出爐。

西門町 頂呱呱 社交距離 實聯制

延伸閱讀

王品17品牌提供外送 漢來美食配合百貨人流管製

台中以北僅竹縣未宣布8大停業 縣府喊冤稱因為業者少

「10大餐飲外帶外送」防疫優惠必收！買1送1、滿額送蛋塔，速食手搖與飯店統統都有

清華大學下周起改遠距教學 校外人車除因公務不得入校

相關新聞

從英女王伊莉莎白二世到女星韓藝璃 珠寶都選這品牌？

論當今歐洲王室，英女王伊莉莎白二世的影響力、號召力少有人能出其右。女王的妙語、風範，時尚品味，同樣也受到公眾高度關心，像...

疫情三級／百貨館內電影院、健身房、遊樂設施 宣布暫停開放時段

因本土病例激增，行政院上午召開記者會，由中央疫情指揮中心宣布雙北市即起至5月28日升級到第3級警戒，停止室內5人、室外1...

餐廳防疫升級！頂呱呱、青葉取消內用 馬辣暫停營業

新冠肺炎疫情急速升溫，警戒升至第三級，許多餐飲業者除了實聯制、梅花座等方式外，也紛紛祭出不同的防疫作法。連鎖速食業者頂呱...

最珍貴的時光 L'Epée 1839喚醒心中小王子 夢想啟程

越是艱難的時刻，越讓人感觸：原來我們習以為常的生活小事，可能如斯珍貴。時間不只是一分、一秒、一日、一周的流逝，我們或無法...

初夏餐桌可愛vs.粉嫩請選擇！康寧、Le Creuset推優惠

過去一年多的疫情干擾，讓更多人開始學會自炊，在家中享受做菜的樂趣，找回最美好的時光。想要做出好菜，除了好食材，更要有好餐...

海尼根限量星綠露營周邊抽起來！預約解禁相聚時光

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。