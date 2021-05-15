餐廳防疫升級！頂呱呱、青葉取消內用 馬辣暫停營業

新冠肺炎疫情急速升溫，警戒升至第三級，許多餐飲業者除了實聯制、梅花座等方式外，也紛紛祭出不同的防疫作法。連鎖速食業者頂呱呱、NeNe炸雞、青葉餐廳即日起暫停內用服務；自助餐廳饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯則是取消自取，全面由服務人員送餐。另外雞湯大叔與馬辣位於西門町的部份門市，也先暫停營業防疫。

「頂呱呱」宣佈，北北基門市全面禁止內用，改採外帶外送；北北基以外門市，確實落實實名制，並全面量測額溫、酒精消毒，內用保持社交距離，採梅花座。來自韓國的「NeNe Chicken」則自即日起針對雙北分店，停止內用服務。至於老字號的「青葉餐廳」，即日起至5月28日停止內用，僅限外帶與外送平台。

饗賓餐旅表示，目前尚未有暫停營業的計劃，但即日起，「旭集信義店」執行由服務人員為客人將所需餐點送到餐桌上的「全位上服務」；饗食天堂和果然匯全台加派人力協助客人取餐，生魚片區等部分餐台沒有供應自行取餐。「金色三麥」旗下餐廳即日起，餐廳訂位數全面減半，同行顧客超過5人以上安排拆桌用餐，並限制用餐時間2小時以縮短來店停留時間。

網路上頗具人氣的鍋物店「雞湯大叔」也宣佈，即日起停業至5月28日以因應疫情。「馬辣集團」則宣佈，為了消費者與員工安全，西門町商圈部份門市自即日起也會因疫情暫停營業，實際實施門市名單將會儘速公佈。

但在此波升級波動當中，也有餐飲業者私下表示，目前政府的限制規範尚不清楚，因此難以判斷下一步規劃，盼能盡快有明確的規定出爐。