快訊

雙北升第三級警戒 10大生活影響Q&A一次看

會考數學／近年最難！考題活化 考生：寫到想哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最珍貴的時光 L'Epée 1839喚醒心中小王子 夢想啟程

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
運動風格，與高精密複雜難道無法共存？Gruebel Forsey的GMT Sport運動腕表帶來全新奢華玫瑰金材質，1,800萬元，全球限量11只。圖 / Greubel Forsey提供。
運動風格，與高精密複雜難道無法共存？Gruebel Forsey的GMT Sport運動腕表帶來全新奢華玫瑰金材質，1,800萬元，全球限量11只。圖 / Greubel Forsey提供。

越是艱難的時刻，越讓人感觸：原來我們習以為常的生活小事，可能如斯珍貴。時間不只是一分、一秒、一日、一周的流逝，我們或無法掌握時間的長度，但卻可以拓展時間的深度與寬度，一如多個獨立製表品牌，透過結構、美感、形式，帶來時間的創意展現。

MB&F的Legacy Machine 101（LM101）最初於2014年問世，經典的「懸浮」平衡擺輪、雙游絲的設計，令不少玩家藏家為之津津樂道。2021年品牌為表款再升級，推出彩色錶盤基板、並加入精鋼版本，巨大的懸掛式擺輪，像是外太空的科幻場景，同時機芯的日內瓦波紋、手工拋光倒角修飾、金質套筒與藍鋼沉頭螺絲，幕後功臣實由獨立製錶師Kari Voutilainen負責監修，更讓2021新款的18K白金配紫色基板、18K玫瑰金搭皇家藍基板，與精鋼搭淺藍色面盤三種款式，更添賞玩話題。

運動風格，與高精密複雜難道無法共存？Gruebel Forsey的GMT Sport運動腕表帶來全新奢華玫瑰金材質。腕表未設計表耳，但讓表殼表帶渾然一體，更為服貼手腕。開放式面盤中並有著品牌經典特色：傾斜式24秒陀飛輪與具有時間顯示功能的地球儀，表背並有一城市圓盤，可讀取主要對應的24小時城市時間，與夏令時間。

L'Epée 1839則在STARFLEET MACHINE、The 5th Element之後，與洛桑藝術學院的藝術家Juliette Lefèvre合作，推出一只具有時間功能、飛機造型的TIME FLIES。小時和分鐘的白色壓印數字，顯示在黑色PVD塗層的精鋼圓盤上，而8日機芯架構是L'Epée 1839專為TIME FLIES的研發成果，其中螺旋槳更是向童年和夢想致敬的設計小細節、只需以手指簡單撥弄就能轉動。還難以真正遠行的時刻，用一架小飛機，帶領心中的小王子，以心神航向遠方吧！

MB&F的Legacy Machine 101（LM101）最初於2014年問世，經典的「懸浮」平衡擺輪、雙游絲的設計，令不少玩家藏家為之津津樂道。圖 / MB&F提供。
MB&F的Legacy Machine 101（LM101）最初於2014年問世，經典的「懸浮」平衡擺輪、雙游絲的設計，令不少玩家藏家為之津津樂道。圖 / MB&F提供。
還難以真正遠行的時刻，用一架L'Epée 1839小飛機，帶領心中的小王子，以心神航向遠方吧！98萬元。圖 / L'Epée 1839提供。
還難以真正遠行的時刻，用一架L'Epée 1839小飛機，帶領心中的小王子，以心神航向遠方吧！98萬元。圖 / L'Epée 1839提供。
表背並有一城市圓盤，可讀取主要對應的24小時城市時間，與夏令時間。圖 / Greubel Forsey提供。
表背並有一城市圓盤，可讀取主要對應的24小時城市時間，與夏令時間。圖 / Greubel Forsey提供。
2021新款的18K白金配紫色基板、18K玫瑰金搭皇家藍基板，與精鋼搭淺藍色面盤三種款式，機芯幕後修飾結構有獨立大師Kari Voutilainen負責監修。圖 / MB&F 提供。
2021新款的18K白金配紫色基板、18K玫瑰金搭皇家藍基板，與精鋼搭淺藍色面盤三種款式，機芯幕後修飾結構有獨立大師Kari Voutilainen負責監修。圖 / MB&F 提供。

品牌 腕表

延伸閱讀

瞄準六月結婚商機 MIDO美度推情人對表 平價傳情

大停電怎辦？會發光腕表、安啦～！

以神級超跑之名！RICHARD MILLE Speedtail聯名腕表

蕭邦2021年度新表抵台 表展隱藏版曝光

相關新聞

最珍貴的時光 L'Epée 1839喚醒心中小王子 夢想啟程

越是艱難的時刻，越讓人感觸：原來我們習以為常的生活小事，可能如斯珍貴。時間不只是一分、一秒、一日、一周的流逝，我們或無法...

初夏餐桌可愛vs.粉嫩請選擇！康寧、Le Creuset推優惠

過去一年多的疫情干擾，讓更多人開始學會自炊，在家中享受做菜的樂趣，找回最美好的時光。想要做出好菜，除了好食材，更要有好餐...

海尼根限量星綠露營周邊抽起來！預約解禁相聚時光

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021「麥森風華311年」特展 台中大遠百驚豔登場

今年是麥森瓷器工坊311週年！國裕精品精心策劃的「2021麥森風華311」精華特展，昨（14）日起在台中大遠百8樓登場，...

瞄準六月結婚商機 MIDO美度推情人對表 平價傳情

傳說在六月結婚可以得到女神的祝福，這樣的觀念來自西方一句諺語「Marry in June - Good to the m...

陳冠希帥背LONGCHAMP x EU王者系列 安心亞詮釋後背包

LONGCHAMP日前推出與Emotionally Unavailable（EU）攜手合作的LONGCHAMP x EU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。