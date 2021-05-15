最珍貴的時光 L'Epée 1839喚醒心中小王子 夢想啟程

越是艱難的時刻，越讓人感觸：原來我們習以為常的生活小事，可能如斯珍貴。時間不只是一分、一秒、一日、一周的流逝，我們或無法掌握時間的長度，但卻可以拓展時間的深度與寬度，一如多個獨立製表品牌，透過結構、美感、形式，帶來時間的創意展現。

MB&F的Legacy Machine 101（LM101）最初於2014年問世，經典的「懸浮」平衡擺輪、雙游絲的設計，令不少玩家藏家為之津津樂道。2021年品牌為表款再升級，推出彩色錶盤基板、並加入精鋼版本，巨大的懸掛式擺輪，像是外太空的科幻場景，同時機芯的日內瓦波紋、手工拋光倒角修飾、金質套筒與藍鋼沉頭螺絲，幕後功臣實由獨立製錶師Kari Voutilainen負責監修，更讓2021新款的18K白金配紫色基板、18K玫瑰金搭皇家藍基板，與精鋼搭淺藍色面盤三種款式，更添賞玩話題。

運動風格，與高精密複雜難道無法共存？Gruebel Forsey的GMT Sport運動腕表帶來全新奢華玫瑰金材質。腕表未設計表耳，但讓表殼表帶渾然一體，更為服貼手腕。開放式面盤中並有著品牌經典特色：傾斜式24秒陀飛輪與具有時間顯示功能的地球儀，表背並有一城市圓盤，可讀取主要對應的24小時城市時間，與夏令時間。