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初夏餐桌可愛vs.粉嫩請選擇！康寧、Le Creuset推優惠

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
康寧餐具推出小熊維尼系列餐碗盤。圖／康寧餐具提供
康寧餐具推出小熊維尼系列餐碗盤。圖／康寧餐具提供

過去一年多的疫情干擾，讓更多人開始學會自炊，在家中享受做菜的樂趣，找回最美好的時光。想要做出好菜，除了好食材，更要有好餐具來搭配，讓每一頓自炊，都是一個療癒且自信的過程。

康寧餐具為餐具增加童趣感，推出全新小熊維尼款式的餐碗盤，尺寸多元，滿足台灣人最喜愛的餐碗盤，包括6～10吋的平盤、不同尺寸的深盤、方盤等，還有拉麵碗、飯碗與韓式湯碗。在餐盤的圖樣上，除了最可愛的小熊維尼，包括小豬、跳跳虎等，也與維尼有不少互動。康寧餐具的商品，以三層夾層結構，開發出耐熱與耐撞擊的商品，且強調輕薄耐用，且圖案的花紙，在燒熔過程中溶於了玻璃本身，因此永不脫落，也不會與任何食物發生化學反應，各盤型全台限量各1千個。

Le Creuset則希望為所有人，打造出幸福的餐桌，呼應夏日到來，以The Spring Feast為主題，挑選各種粉嫩色系的鍋具、瓷器，讓每次在家煮飯，都彷彿是在花園中用餐，5月底前，針對指定繽紛色彩鍋具、造型瓷器，推出多樣化的優惠方案，讓每一次與家人、好友在家用餐，都是最難忘的回憶。

康寧餐具推出小熊維尼系列餐碗盤。圖／康寧餐具提供
康寧餐具推出小熊維尼系列餐碗盤。圖／康寧餐具提供
Le Creuset以The Spring Feast為主題，推出指定鍋具、瓷器特價。圖／康寧餐具提供
Le Creuset以The Spring Feast為主題，推出指定鍋具、瓷器特價。圖／康寧餐具提供

餐具 小熊維尼

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