初夏餐桌可愛vs.粉嫩請選擇！康寧、Le Creuset推優惠

過去一年多的疫情干擾，讓更多人開始學會自炊，在家中享受做菜的樂趣，找回最美好的時光。想要做出好菜，除了好食材，更要有好餐具來搭配，讓每一頓自炊，都是一個療癒且自信的過程。

康寧餐具為餐具增加童趣感，推出全新小熊維尼款式的餐碗盤，尺寸多元，滿足台灣人最喜愛的餐碗盤，包括6～10吋的平盤、不同尺寸的深盤、方盤等，還有拉麵碗、飯碗與韓式湯碗。在餐盤的圖樣上，除了最可愛的小熊維尼，包括小豬、跳跳虎等，也與維尼有不少互動。康寧餐具的商品，以三層夾層結構，開發出耐熱與耐撞擊的商品，且強調輕薄耐用，且圖案的花紙，在燒熔過程中溶於了玻璃本身，因此永不脫落，也不會與任何食物發生化學反應，各盤型全台限量各1千個。