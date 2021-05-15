就是愛苦中帶甜的濃郁滋味！大台北10大巧克力專賣店

融化在口中的甜蜜滋味！

每當吃到好吃的巧克力，所有煩惱都會瞬間消失，巧克力就是有這種神奇的魔法，讓許多人都成為忠實的「巧克力控」，每天不來點香濃的巧克力，全身就感到不舒服。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議大台北有哪些巧克力專賣店，這些店家不只賣各種口味的巧克力，有些還將巧克力做成飲料、冰沙，讓你可以大吃一頓，享受滿滿幸福。

image source：巧克力雲莊

NO. 10 ROYCE'

來自日本北海道的ROYCE'巧克力，還沒來台展店前就已累積不小名氣，是到日本旅遊必買的伴手禮之一。

ROYCE'巧克力最有名的就是「生巧克力」系列，使用北海道奶油製作，入口即化的柔軟口感，讓網友大讚「吃起來真的很滑順」，口味也相當多元，包含香檳、苦味、牛奶等。除了生巧克力，也有網友特別喜歡ROYCE'的洋芋片巧克力，認為洋芋片的鹹味與巧克力的甜味非常搭。

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NO. 9 Chuang Chocolate莊式巧克力

莊式巧克力屢屢在世界巧克力大賽（ICA）獲獎，得獎口味都非常特別，「龍眼蜜」使用黑巧克力融合手工現剝柴燒桂圓，搭配台灣天然龍眼蜂蜜；「高粱酒烏龍茶」吃起來則有高粱的酒香與烏龍茶的韻味，如寶石般的外表讓網友稱讚「美如畫」、「捨不得吃掉」。莊式巧克力還有販賣巧克力飲、巧克力冰沙，讓你可以享用滿滿大餐。

地址：新北市林口區文化二路一段160號

電話：02-2608-5206



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NO. 8 BAC Cake&Sweets

BAC Cake&Sweets招牌特色就是「巧克力蛋糕」，吃起來濃郁滑順，每次推出不同造型，都會引起不少討論。

先前針對情人節設計限定版「玫瑰花巧克力蛋糕」，外表看起來就像真的玫瑰花，讓許多網友暴動表示「太美了吧」；立體米奇蛋糕因造型仿真，看起來就像一隻真的米奇放在桌上，深受迪士尼粉絲、小朋友歡迎。

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NO. 7 七見櫻堂手工巧克力甜點專賣

光看名字就能感受到濃濃日本味的七見櫻堂，主打純手工限量製作，不添加防腐劑或抗氧化劑，人氣商品「台灣酒糖巧克力禮盒」以6款台灣酒結合單一產地巧克力，包含金門高粱、噶瑪蘭威士忌、最陸羽紅茶酒、初霧清酒、黑后風華葡萄酒、乃姬玉荷包荔枝酒，咬開爽脆的糖衣，口中瞬間充滿馥郁酒香與巧克力香。七見櫻堂還因提供客製化服務，成為喜餅禮盒的熱門選擇。

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image source: 七見櫻堂手工巧克力甜點專賣

NO. 6 巧克力雲莊 Schokolake

巧克力雲莊直接從厄瓜多可可莊園運回可可豆，在台灣加工製造巧克力，熱門商品為「生巧克力」系列，招牌「雲莊生巧克力」採用65%與75%兩種不同比例的巧克力調和，再加入法國生乳與鮮奶油，吃起來柔軟綿密，讓網友忍不住一口接著一口吃。除了台北有門市販售巧克力，巧克力雲莊在苗栗還有民宿、故事館，讓更多人了解可可豆知識，是親子旅遊的好去處。

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NO. 5 Venchi

義大利百年巧克力品牌Venchi，是許多人旅遊歐洲都會朝聖的熱門景點，2020年首度登台消息一出，隨即引發粉絲暴動。Venchi的巧克力口味繁多，最特別的就是「巧克魚子方」，表面的巧克力顆粒有如魚子醬般，口感豐富；Venchi的巧克力冰淇淋也因造型精緻典雅，還會不定期推出新口味，吸引忠實粉絲搶吃。最近因應炎炎夏日，Venchi打造「椰香鳳梨」口味Gelato（義式冰淇淋），爽口解膩。

地址：台北市信義區松壽路11號（信義新光A11 1F）

電話：02-2723-8381



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NO. 4 福灣巧克力

來自屏東的福灣巧克力，因2019年獲得世界巧克力大賽（ICA）3項金牌打開名氣，標榜從源頭與屏東可可農合作，達到環境友善、幫助在地小農的目標。2020年12月，福灣巧克力前董事長因被控訴性騷擾女實習生，引起極大風波，網路出現抵制風潮，各品牌也紛紛切割福灣巧克力，最後福灣巧克力前董事長被判處6個月徒刑。

地址： 台北市信義區市府路45號B1（台北101地下1樓）

電話： 02-8101-8179



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image source: 福灣巧克力

NO. 3 chochoco 巧克力專賣店

chochoco主打「將可可豆研磨至20微米」，讓巧克力口感更細緻柔滑。針對特殊節日如情人節、中秋節，chochoco都會設計專屬禮盒，不只美味，禮盒包裝設計又相當有質感，讓網友直呼「超時髦的」、「好美」。chochoco還有專門製作法式手工喜餅禮盒，客製化服務讓新人們可以選擇自己喜歡的內容物，送給親友獨一無二的婚禮禮盒。

地址：台北市大安區大安路一段105號

電話：02-2711-3303



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NO. 2 Diva Life Chocolatier

來自比利時的Diva Life，主打使用來自西非聖多美島的頂級可可豆為原料，每次推出新品都會獲得粉絲熱烈迴響，經典商品系列「鈕扣巧克力」是從超過40年樹齡的可可樹提煉出的高純度可可果，嚐起來有煙燻烘焙的咖啡味，十分特別，外包裝則是麻布袋造型，可愛又討喜，是許多人送禮的好選擇。

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NO. 1 GODIVA

GODIVA因為被指定為比利時皇室御用巧克力品牌，是許多人心中的高品質巧克力代表。GODIVA不只各種巧克力禮盒、巧克力餅乾、巧克力磚都獲網友讚賞「超好吃」，還時常跨界合作，例如先前與韓國KAKAO FRIENDS聯名推出限定版霜淇淋、凍飲，讓不少粉絲瘋狂tag朋友去吃，「衝一波」、「超可愛的」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月13日至2021年05月12日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北巧克力專賣店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



