海尼根限量星綠露營周邊抽起來！預約解禁相聚時光

※飲酒過量，害人害己。

疫情益發嚴峻，近一個月值得所有人降低交通頻率、減少非必要出入公共場所、一同度過難關。假使一到兩個月後疫情控制，你最想做什麼？與朋友家人戶外野餐，或將是夏日最溫馨、親近大自然的綠色社群活動，海尼根推出「野餐趣全國抽獎活動」，要讓綠色帶來希望，預約疫情緩和後的團聚與歡樂。

海尼根星綠行動冰桶、海尼根星綠折疊椅、海尼根星綠野餐墊，甚至是超有存在感的海尼根星綠遮陽帳，都在本次抽獎獎品之列，同時海尼根於7-11再加碼，即日起至6月2日23：59止，於全台7-11購買任一「海尼根330ml罐裝或海尼根500ml罐裝多入組」，即可加價199元購買「全星保冰袋+小折凳」或「全星野餐桌」二擇一。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

如何參加抽獎活動？即日起至5月31日晚上11點59分為止，以消費日期以發票正本及購買明細所載為準，於指定通路包含7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、寶雅、OK便利商店、全聯福利中心、頂好Wellcome超市、Jasons Market Place、楓康超市、美廉社、新光三越、SOGO、微風超市、小北百貨...購買「海尼根330ml罐裝六入組」，或在家樂福、大潤發（含大買家）、愛買購入「海尼根330ml罐裝六入組或海尼根500ml罐裝四入組 任兩組」，達活動門檻，進入海尼根LINE官方帳號並登錄發票號碼，即可參與。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。