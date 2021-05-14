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瞄準六月結婚商機 MIDO美度推情人對表 平價傳情

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MIDO Baroncelli Signature永恆系列經典對表，次採用Nivachron®抗磁性鈦游絲製成的機芯，並有30、39毫米兩種尺寸。圖 / 美度表提供。
MIDO Baroncelli Signature永恆系列經典對表，次採用Nivachron®抗磁性鈦游絲製成的機芯，並有30、39毫米兩種尺寸。圖 / 美度表提供。

傳說在六月結婚可以得到女神的祝福，這樣的觀念來自西方一句諺語「Marry in June - Good to the man and happy to the maid」。瑞士美度（MIDO）表瞄準六月的結婚喜慶商機，推薦包含永恆系列、花雨系列等多款情人對表，見證一生一世的永恆情意。

Baroncelli Signature永恆系列經典對表，維持Baroncelli永恆系列的經典、古典，精鋼搭配藍色面盤的款式，可每日實戴、實搭，表款並使用了具Nivachron®抗磁性鈦游絲製成的機芯，又分30與39毫米，滿足不同手腕尺寸需求；如果追求精準？Baroncelli Chronometer Silicon永恆系列天文台認證矽游絲對表，不僅經過瑞士天文台認證，表殼經過PVD玫瑰金處理，擁有閃耀、典雅視覺，機芯更有80小時動力儲存，防震也防磁，訂價約40,000元。

沒買對表、單獨向心愛的另一半傳遞心意？Rainflower Coloris花雨系列彩石限量表與Rainflower花雨系列女表的設計靈感，都源自新加坡藝術科學博物館建築外觀蓮花般的白色花瓣，Rainflower Coloris花雨系列彩石限量表使用了珍珠母貝搭配11顆不同成色的拓帕石，全球限量全球限量2,021只，Rainflower花雨系列女表則有紅色皮表帶、PVD玫瑰金鍊帶三種選擇，並有鑽、無鑽、紅寶石等不同貴重寶石妝點時間的舞台：表盤，定價自定價自32,700元起，讓月薪族也能輕鬆入手。

以新加坡藝術科學博物館建築外觀如白色花瓣為靈感的MIDO Rainflower Coloris花雨系列彩石限量表，浪漫傳情。圖 / 美度表提供。
以新加坡藝術科學博物館建築外觀如白色花瓣為靈感的MIDO Rainflower Coloris花雨系列彩石限量表，浪漫傳情。圖 / 美度表提供。
Baroncelli Chronometer Silicon永恆系列天文台認證矽游絲對表，不僅經過瑞士天文台認證，表殼經過PVD玫瑰金處理，擁有閃耀、典雅視覺。圖 / 美度表提供。
Baroncelli Chronometer Silicon永恆系列天文台認證矽游絲對表，不僅經過瑞士天文台認證，表殼經過PVD玫瑰金處理，擁有閃耀、典雅視覺。圖 / 美度表提供。
MIDO Baroncelli Signature永恆系列腕表，27,000元。圖 / 美度表提供。
MIDO Baroncelli Signature永恆系列腕表，27,000元。圖 / 美度表提供。

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