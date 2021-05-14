瞄準六月結婚商機 MIDO美度推情人對表 平價傳情

傳說在六月結婚可以得到女神的祝福，這樣的觀念來自西方一句諺語「Marry in June - Good to the man and happy to the maid」。瑞士美度（MIDO）表瞄準六月的結婚喜慶商機，推薦包含永恆系列、花雨系列等多款情人對表，見證一生一世的永恆情意。

Baroncelli Signature永恆系列經典對表，維持Baroncelli永恆系列的經典、古典，精鋼搭配藍色面盤的款式，可每日實戴、實搭，表款並使用了具Nivachron®抗磁性鈦游絲製成的機芯，又分30與39毫米，滿足不同手腕尺寸需求；如果追求精準？Baroncelli Chronometer Silicon永恆系列天文台認證矽游絲對表，不僅經過瑞士天文台認證，表殼經過PVD玫瑰金處理，擁有閃耀、典雅視覺，機芯更有80小時動力儲存，防震也防磁，訂價約40,000元。