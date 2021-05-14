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陳冠希帥背LONGCHAMP x EU王者系列 安心亞詮釋後背包

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Longchamp x EU系列推出各式Le Pliage尼龍、皮革包款。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列推出各式Le Pliage尼龍、皮革包款。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP日前推出與Emotionally Unavailable（EU）攜手合作的LONGCHAMP x EU王者系列，將品牌勇者之心的元素運用在服裝與包款，安心亞、陳冠希和網紅Kiwi李函都詮釋了聯名系列，展現拳擊運動的時髦感。

Emotionally Unavailable（EU）是Kybum Lee與陳冠希共同創立的潮牌，以溶解愛心的Logo聞名，此圖像的寓意在於探討心碎、深層的愛和自我內心的強大力量；陳冠希以Le Pliage Cuir的可調節式皮革後背包，表現率性俐落的穿搭；李函秀出超級長腿，選穿聯名系列戰袍、搭配Le Pliage尼龍手提包，帶來明快的視覺感。安心亞則是以戶外小旅行的短版白T、牛仔褲，配搭聯名款Le Pliage尼龍後背包，在IG寫著她穿越狹小巷子、終將遇到驚喜的語句。

曾在泰國經典青春電影「初戀那件小事」演出的Baifern（平采娜）手拎Le Pliage Cuir迷你手提包，拍出相當夢幻的照片。此外，品牌也邀請劍術、花式足球、滑板、舞蹈等領域的運動員來詮釋LONGCHAMP x EU的皮革上衣、短褲、帽T、T恤、和服式上衣等等，運用肢體語言詮釋聯名款標語「BEEN A CHAMP A LONG TIME」勇不言敗的王者精神。

Baifern（平采娜）手拎Le Pliage Cuir迷你手提包。圖／取自IG
Baifern（平采娜）手拎Le Pliage Cuir迷你手提包。圖／取自IG
Kiwi李函以超級長腿，選穿和服式上衣、搭配Le Pliage尼龍手提包。圖／取自IG
Kiwi李函以超級長腿，選穿和服式上衣、搭配Le Pliage尼龍手提包。圖／取自IG
安心亞以悠閒的戶外穿搭配襯Le Pliage尼龍後背包。圖／取自IG
安心亞以悠閒的戶外穿搭配襯Le Pliage尼龍後背包。圖／取自IG
法籍職業劍術選手Ysaora Thibus選穿Longchamp x EU系列。圖／LONGCHAMP提供
法籍職業劍術選手Ysaora Thibus選穿Longchamp x EU系列。圖／LONGCHAMP提供
陳冠希選搭Le Pliage Cuir可調節式皮革後背包，率性俐落。圖／取自IG
陳冠希選搭Le Pliage Cuir可調節式皮革後背包，率性俐落。圖／取自IG
安心亞以悠閒的戶外穿搭配襯Le Pliage尼龍後背包。圖／取自IG
安心亞以悠閒的戶外穿搭配襯Le Pliage尼龍後背包。圖／取自IG
Longchamp x EU系列包括和服式上衣、帽T等單品。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列包括和服式上衣、帽T等單品。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列Le Pliage尼龍後背包，7,200元。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列Le Pliage尼龍後背包，7,200元。圖／LONGCHAMP提供
安心亞以悠閒的戶外穿搭配襯Le Pliage尼龍後背包。圖／取自IG
安心亞以悠閒的戶外穿搭配襯Le Pliage尼龍後背包。圖／取自IG
安心亞、泰國女星平采娜、陳冠希選用Longchamp x EU系列。圖／取自IG
安心亞、泰國女星平采娜、陳冠希選用Longchamp x EU系列。圖／取自IG
Longchamp x EU系列以溶解愛心作為創作圖樣。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列以溶解愛心作為創作圖樣。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列Le Pliage Cuir可調節式後背包，34,100元。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列Le Pliage Cuir可調節式後背包，34,100元。圖／LONGCHAMP提供
滑板玩家Arthur Giat詮釋Longchamp x EU系列。圖／LONGCHAMP提供
滑板玩家Arthur Giat詮釋Longchamp x EU系列。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列Le Pliage Cuir奈米斜背袋兼腰包，12,300元。圖／LONGCHAMP提供
Longchamp x EU系列Le Pliage Cuir奈米斜背袋兼腰包，12,300元。圖／LONGCHAMP提供

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