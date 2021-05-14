陳冠希帥背LONGCHAMP x EU王者系列 安心亞詮釋後背包

LONGCHAMP日前推出與Emotionally Unavailable（EU）攜手合作的LONGCHAMP x EU王者系列，將品牌勇者之心的元素運用在服裝與包款，安心亞、陳冠希和網紅Kiwi李函都詮釋了聯名系列，展現拳擊運動的時髦感。

Emotionally Unavailable（EU）是Kybum Lee與陳冠希共同創立的潮牌，以溶解愛心的Logo聞名，此圖像的寓意在於探討心碎、深層的愛和自我內心的強大力量；陳冠希以Le Pliage Cuir的可調節式皮革後背包，表現率性俐落的穿搭；李函秀出超級長腿，選穿聯名系列戰袍、搭配Le Pliage尼龍手提包，帶來明快的視覺感。安心亞則是以戶外小旅行的短版白T、牛仔褲，配搭聯名款Le Pliage尼龍後背包，在IG寫著她穿越狹小巷子、終將遇到驚喜的語句。