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陳冠希帥背LONGCHAMP x EU王者系列 安心亞詮釋後背包
LONGCHAMP日前推出與Emotionally Unavailable（EU）攜手合作的LONGCHAMP x EU王者系列，將品牌勇者之心的元素運用在服裝與包款，安心亞、陳冠希和網紅Kiwi李函都詮釋了聯名系列，展現拳擊運動的時髦感。
Emotionally Unavailable（EU）是Kybum Lee與陳冠希共同創立的潮牌，以溶解愛心的Logo聞名，此圖像的寓意在於探討心碎、深層的愛和自我內心的強大力量；陳冠希以Le Pliage Cuir的可調節式皮革後背包，表現率性俐落的穿搭；李函秀出超級長腿，選穿聯名系列戰袍、搭配Le Pliage尼龍手提包，帶來明快的視覺感。安心亞則是以戶外小旅行的短版白T、牛仔褲，配搭聯名款Le Pliage尼龍後背包，在IG寫著她穿越狹小巷子、終將遇到驚喜的語句。
曾在泰國經典青春電影「初戀那件小事」演出的Baifern（平采娜）手拎Le Pliage Cuir迷你手提包，拍出相當夢幻的照片。此外，品牌也邀請劍術、花式足球、滑板、舞蹈等領域的運動員來詮釋LONGCHAMP x EU的皮革上衣、短褲、帽T、T恤、和服式上衣等等，運用肢體語言詮釋聯名款標語「BEEN A CHAMP A LONG TIME」勇不言敗的王者精神。
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