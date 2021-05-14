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型男穿搭公式／衣櫃一定有一件 「藍色牛仔褲」怎搭？

台灣廣廈 / 大山旬著、徐瑞羚譯
完美穿搭，呈現率性不造作的帥氣。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
完美穿搭，呈現率性不造作的帥氣。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

時尚感，只要80分就好。步入熟齡，太過頭的打扮顯得突兀又難以駕馭。男性也需要好好打理自己！以「自然率性」╳「正式俐落」風格為重，穿得舒服又青春，營造恰到好處的型男指數。

【基本單品：藍色牛仔褲怎麼搭】

著重拉長腿部的視覺效果，挑選率性、俐落的版型，就不會給人隨便的感覺！

【合格的挑選公式】

挑選從大腿慢慢往下收緊的「窄管褲」。

身材偏瘦的人，建議挑選褲管更窄的款式。

顏色不要太淺或太深，選擇像是「稍微褪色」般的藍色。

【尺寸挑選】

貼合雙腿的「窄管設計」。

褲長以穿上鞋子時，稍微蓋在鞋面上的長度為主。

牛仔褲著重拉長腿部的視覺效果，挑選率性、俐落的版型。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
牛仔褲著重拉長腿部的視覺效果，挑選率性、俐落的版型。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

【不適合你穿的單品】

最常見的牛仔褲款式，是褲管從膝蓋到褲腳都等寬的「直筒型」，但這樣的版型看起來很沒有型。另外，褲管太長或大面積刷色、刷破的牛仔褲也不OK，感覺很邋遢，不夠俐落。

從膝蓋到褲腳都等寬的「直筒型」可避開。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
從膝蓋到褲腳都等寬的「直筒型」可避開。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

【藍色牛仔褲的穿搭公式】

正式俐落X率性休閒：西裝外套、圓領針織衫、藍色牛仔褲、黑色皮面休閒鞋。

● 褲管稍微摺起，呈現率性不造作的帥氣

說到最經典的下身單品，就會想到牛仔褲。

藍色牛仔褲幾乎是每個人衣櫃裡都有的基本款，很多人甚至從學生時代就一直沒有買過新的。請重視檢視自己的衣櫃，將數年前的舊款淘汰，挑選符合現代、也符合自己的牛仔褲吧。

挑選牛仔褲的要點是「版型」，選擇腿部貼合、窄管剪裁的款式，比購買高價位的品牌更重要。

藍色牛仔褲是萬年不變的經典基本配備。只要穿上，就能為正式俐落的單品增加休閒氛圍，比方像是深藍西裝外套，或是翻領大衣、切斯特大衣等都很合適，搭配有領子的襯衫也很好看。無論是誰，都可以輕鬆駕馭。

最容易失敗的搭配方式，反而是最常見的牛仔褲搭T恤或連帽上衣。不是因為不好看，而是對成熟男性來說，這樣的組合顯得太過隨便，沒有成熟感。

鞋子很適合搭配正式俐落的皮面休閒鞋或樂福鞋。穿藍色牛仔褲時，要注意整體穿搭的平衡，不要一面倒地只運用休閒單品，很容易穿得太像學生而有突兀感。

【以上摘文選自：《型男穿搭公式》、作者：大山旬、譯者：徐瑞羚、圖文提供：瑞麗美人國際媒體】

書名／《型男穿搭公式》、作者／大山旬、譯者／徐瑞羚、圖／瑞麗美人國際媒體 提供
書名／《型男穿搭公式》、作者／大山旬、譯者／徐瑞羚、圖／瑞麗美人國際媒體 提供

牛仔褲 西裝

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