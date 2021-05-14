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型男穿搭公式／基礎單品「POLO衫」如何穿得減齡又有型

台灣廣廈 / 大山旬著、徐瑞羚譯
沒有花紋或品牌標誌的「極簡設計」，穿出型男STYLE。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
沒有花紋或品牌標誌的「極簡設計」，穿出型男STYLE。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

成熟男士的穿搭重點：舒服自在，不做任何多餘的事！關鍵是利用常見單品，找出「最適合自己」的STYLE，誰說大叔不容易駕馭極簡風？跟著穿搭公式，簡單POLO衫也能穿出高質感。

鈕扣全部扣上也OK，利用上下顏色製造對比。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
鈕扣全部扣上也OK，利用上下顏色製造對比。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

【合格的挑選公式】

挑選沒有花紋或品牌標誌的「極簡設計」。

以「深藍」、「黑色」等有修飾效果的基本色系為主，白色或灰色太像大叔所以NG。

【尺寸挑選】

不鬆不緊，「剛好合身」即可。

確認袖口與手臂貼合，腰身不能太寬鬆。

衣長長度大約落在「臀部中間」的位置。

【不適合你穿的單品】

POLO衫上避免有不必要的裝飾或花俏的顏色。乍看之下好像很有設計感，但實際穿上後只剩土氣，絕對不要購買。

【藍色牛仔褲的穿搭公式】

正式俐落、率性休閒：POLO衫、白色牛仔褲、黑色皮面休閒鞋

● 鈕扣全部扣上也OK，利用上下顏色製造對比

夏天非常適合穿POLO衫，比T恤多了領子的設計，單穿不會太休閒，是Cool Biz（清涼商務）不可缺少的搭配。（※「清涼商務」是日本小泉純一郎內閣於二○○五年夏天開始，為了減少能源消耗，以調高空調溫度，由環境省推行的衣物輕量化運動。）

很多男生認為POLO衫看起來都一樣，隨便哪一種都可以，但這樣的想法非常不正確。POLO衫一直擺脫不了「大叔的形象」，就是因為大家不了解如何挑選有品味的POLO衫。

POLO衫的穿搭講究與下半身的協調性，藍色牛仔褲與黑色POLO衫，或是深藍POLO衫配上黑色牛仔褲，都是能呈現出成熟俐落的組合。除此之外，深藍或黑色POLO衫與白色牛仔褲的強烈對比，則是在炎炎夏日中維持清爽形象的不敗選擇。想要將POLO衫穿出質感，掌握這些要素就可以了。上半身與下半身用同樣深色的單品拉長視覺效果，或是營造對比展現爽朗風格，請務必記住這兩種穿搭公式。

POLO衫不僅能夠單穿，也經常在多層次穿搭中使用。套一件襯衫或開襟衫，就能打造乾淨俐落的風格。這樣的搭配就算去餐廳用餐或不需要過於正式的工作場合都很合宜。不過要記住，這時候扣子要扣到最上面，才能展現不落俗套的一面。

【以上摘文選自：《型男穿搭公式》、作者：大山旬、譯者：徐瑞羚、圖文提供：瑞麗美人國際媒體】

書名／《型男穿搭公式》、作者／大山旬、譯者／徐瑞羚、圖／瑞麗美人國際媒體 提供
書名／《型男穿搭公式》、作者／大山旬、譯者／徐瑞羚、圖／瑞麗美人國際媒體 提供

牛仔褲

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