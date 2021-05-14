聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳冠希帶頭穿潮牌變形蟲花襯衫 帥爸也能搖身成為魅力型男
陳冠希絕對是自家潮牌CLOT的最佳代言人，無論什麼風格都能駕馭，與日籍設計師聯手的變形蟲花襯衫，讓他穿上身就是「帥氣」與「暢銷」的保證，而且還自帶成熟男性魅力。而A Bathing Ape副線品牌AAPE則是與經典兒童節目「芝麻街」跨界，滿足不同年齡層粉絲的期待。
以收集二手服飾，再加以重製為創作主軸的日本品牌MIYAGIHIDETAKA，再次與陳冠希潮牌CLOT合作，一共製作出六款不同圖紋設組合的襯衫，展示出雙品牌的工藝及文化特色。MIYAGIHIDETAKA尤其擅長使用被暱稱為「變形蟲」的佩斯里花紋Bandana方巾，這項特色在最新的聯名系列中也能見到，還結合了CLOT最具代表性的Silk Royale絲綢印花，將兩者特色圖案布料合而為一。兩種布料交替拼合，帶來與眾不同的外觀設計，由於採手工製作，因此每件衣物會略顯不同，皆是獨一無二。
AAPE BY *A BATHING APE® 與人氣兒童節目「芝麻街」推出聯名新作，主題圍繞在其經典人物形象與招牌的MOON FACE和 AAPER 猿人軍團。整個系列除了黑、白和紫色外，更沿用了當中角色「餅乾怪獸」的藍色，來加強聯名主題性。包括以印花T恤為主的單品，還可見到ELMO、大鳥和餅乾怪獸圖案點綴，系列中又以AAPER猿人軍團與「芝麻街」三位人物的街頭大合照的設計最吸睛。除了成人款，還提供兒童款，大大滿足了不同年齡粉絲，都想置身於「芝麻街」的童趣與回憶中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言