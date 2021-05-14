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陳冠希帶頭穿潮牌變形蟲花襯衫 帥爸也能搖身成為魅力型男

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
陳冠希帥穿潮牌CLOT與日籍設計師品牌MIYAGIHIDETAKA聯手的變形蟲花襯衫。圖／摘自instagarm
陳冠希帥穿潮牌CLOT與日籍設計師品牌MIYAGIHIDETAKA聯手的變形蟲花襯衫。圖／摘自instagarm

陳冠希絕對是自家潮牌CLOT的最佳代言人，無論什麼風格都能駕馭，與日籍設計師聯手的變形蟲花襯衫，讓他穿上身就是「帥氣」與「暢銷」的保證，而且還自帶成熟男性魅力。而A Bathing Ape副線品牌AAPE則是與經典兒童節目「芝麻街」跨界，滿足不同年齡層粉絲的期待。

以收集二手服飾，再加以重製為創作主軸的日本品牌MIYAGIHIDETAKA，再次與陳冠希潮牌CLOT合作，一共製作出六款不同圖紋設組合的襯衫，展示出雙品牌的工藝及文化特色。MIYAGIHIDETAKA尤其擅長使用被暱稱為「變形蟲」的佩斯里花紋Bandana方巾，這項特色在最新的聯名系列中也能見到，還結合了CLOT最具代表性的Silk Royale絲綢印花，將兩者特色圖案布料合而為一。兩種布料交替拼合，帶來與眾不同的外觀設計，由於採手工製作，因此每件衣物會略顯不同，皆是獨一無二。

陳冠希帥穿潮牌CLOT與日籍設計師品牌MIYAGIHIDETAKA聯手的變形蟲花襯衫。圖／摘自instagarm
陳冠希帥穿潮牌CLOT與日籍設計師品牌MIYAGIHIDETAKA聯手的變形蟲花襯衫。圖／摘自instagarm

AAPE BY *A BATHING APE® 與人氣兒童節目「芝麻街」推出聯名新作，主題圍繞在其經典人物形象與招牌的MOON FACE和 AAPER 猿人軍團。整個系列除了黑、白和紫色外，更沿用了當中角色「餅乾怪獸」的藍色，來加強聯名主題性。包括以印花T恤為主的單品，還可見到ELMO、大鳥和餅乾怪獸圖案點綴，系列中又以AAPER猿人軍團與「芝麻街」三位人物的街頭大合照的設計最吸睛。除了成人款，還提供兒童款，大大滿足了不同年齡粉絲，都想置身於「芝麻街」的童趣與回憶中。

AAPE BY *A BATHING APE芝麻街聯名系列T恤2,879元。圖／I.T提供
AAPE BY *A BATHING APE芝麻街聯名系列T恤2,879元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE芝麻街聯名系列T恤2,399元。圖／I.T提供
AAPE BY *A BATHING APE芝麻街聯名系列T恤2,399元。圖／I.T提供

CLOT x MIYAGIHIDETAKA聯名長袖襯衫16,380元。圖／JUICE提供
CLOT x MIYAGIHIDETAKA聯名長袖襯衫16,380元。圖／JUICE提供

AAPE BY *A BATHING APE芝麻街聯名系列T恤2,399元。圖／I.T提供
AAPE BY *A BATHING APE芝麻街聯名系列T恤2,399元。圖／I.T提供

CLOT x MIYAGIHIDETAKA聯名短袖襯衫15,880元。圖／JUICE提供
CLOT x MIYAGIHIDETAKA聯名短袖襯衫15,880元。圖／JUICE提供

品牌 兒童節

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